Tamil Nadu Voter List : एसआईआर के बाद अंतिम मतदाता सूची जारी, 97 लाख से ज्यादा नाम काटे गए

विशेष पुनर्निरीक्षण के बाद वोटर लिस्ट में बड़े बदलाव, 10 दिन में आपत्ति का मौका
Feb 23, 2026, 09:32 AM
चेन्नई: चुनाव आयोग और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद हुई विशेष मतदाता पुनर्निरीक्षण (एसआईआर) के बाद तमिलनाडु की अंतिम मतदाता सूची सोमवार को आधिकारिक तौर पर जारी कर दी गई है।

तमिलनाडु में हुई एसआईआर में बड़े पैमाने पर नाम काटे गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारियों ने राज्यभर में जिलेवार आंकड़े जारी करने शुरू कर दिए हैं। बता दें कि तमिलनाडु की मुख्य निर्वाचन अधिकारी अर्चना पटनायक चेन्नई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर औपचारिक रूप से आंकड़े सामने रखेंगी।

एसआईआर के बाद मतदाता सूची से 97,37,831 नाम हटा दिए गए हैं। इन नामों के हटाए जाने के बाद तमिलनाडु में मतदाताओं की कुल संख्या अब 5.43 करोड़ हो गई है। चुनाव अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि हटाए गए नामों में एक महत्वपूर्ण हिस्सा मृत मतदाताओं का है। कई वजहों से हटाए गए 66 लाख नामों में से, पात्र व्यक्तियों को प्रपत्र 6 के माध्यम से फिर से आवेदन करने का मौका रहेगा। इस प्रक्रिया से नए पात्र मतदाताओं सहित योग्य मतदाताओं को संशोधित सूची में शामिल होने का मौका मिलेगा।

इसके अलावा 12,43,363 लोगों को नोटिस जारी किए गए। जिनके नाम में गलतियां थीं उनको भी वोटिंग लिस्ट में अपना नाम बनाए रखने के लिए निर्धारित अवधि के अंदर सहायक दस्तावेज और स्व-घोषणा प्रमाण पत्र जमा करने का निर्देश दिया गया। पुनर्विचार प्रक्रिया में चुनाव आयोग के 30 जनवरी के निर्देश का भी पालन किया गया, जो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार जारी किया गया था, जिसमें यह अनिवार्य किया गया था कि विरोधाभासी या असंगत जानकारी के कारण नामों को हटाने के कारणों के साथ सार्वजनिक रूप से जारी किए जाएंगे।

बता दें कि ये सूचियां ग्राम पंचायत कार्यालयों, सार्वजनिक स्थानों, ब्लॉक और उप-मंडल कार्यालयों और शहरी क्षेत्रों में वार्ड कार्यालयों में जारी की गईं। प्रभावित व्यक्तियों को आपत्तियां दर्ज करने या स्पष्टीकरण के लिए 10 दिन का मौका दिया गया है। इस बीच, एसआईआर के दूसरे चरण के दौरान नौ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 8 प्रतिशत मतदाताओं को मतदाता सूची से हटा दिया गया। 14 फरवरी को प्रकाशित पुडुचेरी की अंतिम मतदाता सूची में कुल 9,44,211 मतदाता दर्ज किए गए।

--आईएएनएस

 

 

