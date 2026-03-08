Tamil Nadu Power Demand : शुरुआती गर्मी में ही तमिलनाडु में बिजली की मांग बढ़ी, पहली बार डिमांड 20,000 मेगावाट के पार

भारत समाचार

Mar 08, 2026, 07:04 AM
शुरुआती गर्मी में ही तमिलनाडु में बिजली की मांग बढ़ी, पहली बार डिमांड 20,000 मेगावाट के पार

चेन्नई: गर्मी का मौसम अभी शुरू ही नहीं हुआ है, उससे पहले ही तमिलनाडु में बिजली की खपत में तेजी से बढ़ोतरी देखी गई है। इस साल पहली बार राज्य की बिजली की डिमांड 20,000 मेगावाट के आंकड़े को पार कर गई है।

यह बढ़ोतरी राज्य भर में बढ़ते तापमान और बढ़ती नमी की वजह से हुई है। अधिकारियों के अनुसार, तमिलनाडु में शुक्रवार को 20,211 मेगावाट की पीक पावर डिमांड दर्ज की गई, जो 2026 में अब तक की सबसे ज्यादा है। यह आंकड़ा राज्य की ऑल-टाइम पीक डिमांड 20,830 मेगावाट से सिर्फ लगभग 600 मेगावाट कम है, जो 2024 में दर्ज की गई थी।

बिजली विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस साल रिकॉर्ड की गई डिमांड पहले ही 2025 के पीक 20,148 मेगावाट को पार कर चुकी है, जो पिछले साल अप्रैल में दर्ज की गई थी। यह बात कि मौजूदा डिमांड मार्च के पहले हफ्ते में पहुंच गई है, यह दिखाती है कि गर्मी बढ़ने के साथ इसमें और बढ़ोतरी होने की संभावना है।

रोजाना बिजली की खपत में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। राज्य में एक ही दिन में 416.284 मिलियन यूनिट बिजली की खपत दर्ज की गई, जो इस साल अब तक का सबसे ज्यादा रोजाना इस्तेमाल है। इसकी तुलना में, पिछले साल गर्मियों के महीनों में रोजाना की खपत 436 मिलियन यूनिट को पार कर गई थी, जबकि अप्रैल 2024 में अब तक की सबसे ज्यादा 454.32 मिलियन यूनिट रोजाना की खपत दर्ज की गई थी।

तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों ने कहा कि आने वाले हफ्तों में बिजली की मांग और बढ़ने की संभावना है।

मौसम के अनुमान बताते हैं कि पूरे तमिलनाडु में ज्यादातर सूखे हालात रहेंगे और बारिश की संभावना बहुत कम होगी, जिससे कूलिंग अप्लायंसेज और एयर-कंडीशनिंग का ज्यादा इस्तेमाल हो सकता है।

मौसमी वजहों के अलावा, अधिकारियों को यह भी उम्मीद है कि आने वाले विधानसभा चुनावों और इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट सीजन से पहले राजनीतिक कैंपेन की गतिविधियों में बढ़ोतरी के कारण बिजली की खपत बढ़ेगी, इन दोनों वजहों से आमतौर पर बिजली का ज़्यादा इस्तेमाल होता है।

बिना रुकावट सप्लाई पक्का करने के लिए, तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों ने कहा कि राज्य ने गर्मियों के महीनों में अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए लॉन्ग-टर्म, मीडियम-टर्म और शॉर्ट-टर्म बिजली खरीद के लिए प्राइवेट पावर जनरेटर के साथ पहले ही एग्रीमेंट कर लिए हैं।

इस बीच, तमिलनाडु में सोलर पावर जेनरेशन में भी काफी बढ़ोतरी देखी गई है।

--आईएएनएस

 

 

