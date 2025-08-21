भारत समाचार

Tamil Nadu Election 2025: तमिलनाडु के मदुरै में टीवीके का दूसरा राज्य सम्मेलन आज

तमिलनाडु चुनाव से पहले विजय की पार्टी टीवीके का मदुरै में दूसरा राज्य सम्मेलन।
Aug 21, 2025, 06:46 AM
तमिलनाडु के मदुरै में टीवीके का दूसरा राज्य सम्मेलन आज

चेन्नई: अब तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने बाकी हैं और राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। ऐसे में सभी की नजरें अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी तमिलगा वेट्री कझगम (टीवीके) पर टिकी हैं।

अपनी पहली बड़ी चुनावी परीक्षा का सामना कर रही यह पार्टी गुरुवार को मदुरै में अपना दूसरा राज्य सम्मेलन आयोजित कर रही है। इसके लिए व्यापक व्यवस्था की गई थी। यह भव्य आयोजन मदुरै-थूथुकुडी राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे पारापथी में 506 एकड़ में फैले विशाल स्थल पर आयोजित किया गया।

यह पिछले वर्ष विल्लुपुरम जिले के विक्रवंडी के निकट आयोजित पार्टी के पहले राज्य सम्मेलन के बाद हुआ है।

मंच और स्थल को पार्टी की आकांक्षाओं को उजागर करने के लिए डिजाइन किया गया है। सी.एन. अन्नादुरई, एम.जी. रामचंद्रन और विजय के बड़े-बड़े कटआउट “हिस्ट्री ऑफ वोटर्स रिटर्न्स” नारे के साथ प्रमुखता से प्रदर्शित किए गए हैं। यह आयोजन मदुरै-थूथुकुडी राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे पारापथी में 506 एकड़ में फैले विशाल स्थल पर आयोजित किया जा रहा है।

लगभग दो लाख स्वयंसेवकों के बैठने की व्यवस्था की गई है और 300 मीटर लंबा एक विशेष रैंप वॉकवे भी बनाया गया है, ताकि वे अपने नेता को करीब से देख सकें। रैंप पर 40 से ज्यादा स्पॉटलाइट लगाई गई हैं और 200 से ज्यादा उच्च-शक्ति वाली टावर लाइटें पूरे क्षेत्र को रोशन करेंगी।

सम्मेलन को अन्य राजनीतिक आयोजनों से अलग करने के लिए विशेष सुविधाएं जोड़ी गई हैं।

लगभग 8,000 मीटर लंबी भूमिगत जल आपूर्ति प्रणाली स्थापित की गई है, जिसमें पेयजल की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कई टैंक स्थापित किए गए हैं।

भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था भी की गई है।

सम्मेलन स्थल की सुरक्षा व्यवस्था अभूतपूर्व स्तर पर की गई है। दो-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है, जिसमें पहली पंक्ति में बाउंसर और दूसरी पंक्ति में पुलिस बल तैनात हैं। लगभग 550 बाउंसर, जिनमें 50 महिलाएं शामिल हैं, 2,000 निजी सुरक्षाकर्मी और 3,000 पुलिस अधिकारी सुरक्षा कर्तव्यों में तैनात किए गए हैं।

बुधवार को सम्मेलन स्थल पर एक घटना घटी। 100 फुट ऊंचा ध्वजस्तंभ स्थापित करने के दौरान क्रेन की बेल्ट टूट गई, जिससे ध्वजस्तंभ गिरकर एक खड़ी कार पर गिर गया और वह क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि, गनीमत रही कि कार में कोई सवार नहीं था। इस वजह से हादसे में कोई घायल नहीं हुआ।

 

