Tamil Nadu Assembly Elections : तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए 1,249 कर्मियों को तैनात करेगा चुनाव आयोग

Mar 08, 2026, 07:00 AM
तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए 1,249 कर्मियों को तैनात करेगा चुनाव आयोग

चेन्नई: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की तैयारियों को मजबूत करने के लिए तमिलनाडु चुनाव विभाग ने विभिन्न सरकारी विभागों से 1,249 कर्मियों को स्थानांतरित किया है। यह कदम चुनाव से पहले के महीनों में अपेक्षित बढ़ते प्रशासनिक और रसद संबंधी कार्यभार को संभालने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है।

अधिकारियों ने कहा कि मतदाताओं की सूची के चल रहे विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) के तहत यह पुनर्व्यवस्था की गई है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि चुनाव से पहले मतदाता सूचियां अद्यतन और त्रुटिरहित हों।

चुनाव विभाग ने मतदान केंद्रों के बुनियादी ढांचे की समीक्षा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) को जुटाने और राज्य भर में चुनाव प्रबंधन प्रणालियों को मजबूत करने सहित कई प्रारंभिक गतिविधियां शुरू कर दी हैं।

अधिकारियों के अनुसार, चुनाव आयोग द्वारा मतदान कार्यक्रम की औपचारिक घोषणा के बाद चुनाव विभाग का कार्यभार तेजी से बढ़ने की आशंका है। चुनाव प्रक्रिया के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए, राज्य सरकार ने अस्थायी रूप से 1,249 अतिरिक्त पदों का सृजन करने और चुनाव अधिकारियों की सहायता के लिए विभिन्न विभागों से कर्मियों को तैनात करने का निर्णय लिया है।

स्थानांतरित कर्मचारी चुनाव संचालन से जुड़ी विभिन्न जिम्मेदारियों में सहयोग करेंगे। इनमें मतदान केंद्रों की व्यवस्था में सहायता करना, ईवीएम के वितरण और भंडारण का समन्वय करना, मतदाता जागरूकता कार्यक्रम लागू करना और जिला चुनाव कार्यालयों तथा राज्य मुख्यालयों के बीच प्रभावी संचार सुनिश्चित करना शामिल है।

अधिकारी आदर्श आचार संहिता के लागू होने के बाद उसे लागू करवाने में भी सहायता करेंगे। इसमें राजनीतिक गतिविधियों की निगरानी करना, सार्वजनिक संपत्ति को पोस्टर या बैनर से क्षतिग्रस्त होने से रोकना और यह सुनिश्चित करना शामिल है कि राजनीतिक दल और उम्मीदवार चुनाव नियमों का सख्ती से पालन करें।

अतिरिक्त कर्मचारियों के लिए एक अन्य प्रमुख फोकस क्षेत्र मतदाता जागरूकता अभियान होगा। चुनाव विभाग नागरिकों को मतदाता सूची में अपना नाम सत्यापित करने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने वाले अभियानों को तेज करने की योजना बना रहा है।

सरकारी आदेश के अनुसार, पुनर्नियोजित पद नियुक्ति की तारीख से लेकर 30 जून तक कार्यरत रहेंगे, जिसमें चुनाव की तैयारी, मतदान व्यवस्था और चुनाव के बाद के प्रशासनिक कार्यों के लिए आवश्यक पूरी अवधि शामिल होगी।

इन कर्मियों को चेन्नई, मदुरै, कोयंबटूर, सलेम, तिरुनेलवेली, तिरुप्पुर, कांचीपुरम और विलुपुरम जैसे प्रमुख शहरी और प्रशासनिक केंद्रों सहित जिलों में तैनात किया जाएगा।

चुनाव अधिकारियों ने कहा कि अतिरिक्त कर्मचारियों से राज्य की चुनाव व्यवस्था को काफी मजबूती मिलने की उम्मीद है और इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि विधानसभा चुनाव सुचारू रूप से, कुशलतापूर्वक और भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) के दिशानिर्देशों के अनुसार आयोजित किए जाएं।

--आईएएनएस

 

 

