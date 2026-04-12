Tamil Nadu Voter Slip Distribution : 23 अप्रैल को होने वाले मतदान से पहले आज से बूथ स्लिप का वितरण शुरू

चेन्नई: चुनाव आयोग रविवार से राज्यव्यापी मतदाता पहचान पर्ची या बूथ पर्ची का वितरण शुरू करेगा, जो 23 अप्रैल को होने वाले तमिलनाडु विधानसभा चुनावों की तैयारियों में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मतदान स्तर के अधिकारी (पीएलओ) घर-घर जाकर मतदाताओं को सीधे ये पर्चियां वितरित करेंगे, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रत्येक पात्र नागरिक को मतदान के दिन से पहले सूचित और तैयार किया जाए।

अधिकारियों ने वितरण प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए राजनीतिक दलों के अधिकृत एजेंटों से सहायता लेने की भी अनुमति दी है।

चुनाव आयोग के निर्देशानुसार, तमिलनाडु भर में कुल 5.73 करोड़ मतदाताओं को मतदान से कम से कम पांच दिन पहले बूथ स्लिप मिलने की उम्मीद है। इस पहल का उद्देश्य मतदाताओं में जागरूकता बढ़ाना, अंतिम समय की उलझन को कम करना और मतदान प्रक्रिया को सुगम बनाना है।

जानकारी के अनुसार आयोग ने इस चुनाव के लिए बूथ स्लिप को नए सिरे से डिजाइन किया है। इस स्लिप में मतदाता का पार्ट नंबर, सीरियल नंबर और मतदान केंद्र नंबर जैसी आवश्यक जानकारी शामिल है, जिससे मतदान केंद्रों पर पहचान आसान हो जाती है। इसमें एक क्यूआर कोड भी है, जिसके माध्यम से अतिरिक्त डिजिटल जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

इस बीच, राज्य भर में बड़े पैमाने पर होने वाले चुनावी प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। कुल 4,023 उम्मीदवार 234 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ रहे हैं, जो एक बेहद प्रतिस्पर्धी राजनीतिक परिदृश्य को दर्शाता है। सुविधा और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए, चुनाव आयोग ने पूरक केंद्रों सहित 75,097 मतदान केंद्र स्थापित किए हैं।

मानक दिशानिर्देश के अनुसार प्रति मतदान केंद्र पर अधिकतम 1,200 मतदाता मतदान कर सकते हैं, लेकिन मतदाता सूचियों के विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) के बाद अब यह औसत घटकर लगभग 756 मतदाता प्रति बूथ रह गया है। अधिकारियों का कहना है कि इससे भीड़भाड़ और प्रतीक्षा समय को कम करने में मदद मिलेगी।

मतदान के संचालन के लिए राज्यभर में 75,064 कर्मियों को तैनात किया गया है और प्रत्येक मतदान केंद्र पर एक समर्पित मतदान स्तर अधिकारी नियुक्त किया गया है।

बूथ स्लिप का वितरण शुरू होने वाला है और लॉजिस्टिक्स संबंधी व्यवस्थाएं पूरी हो चुकी हैं, ऐसे में चुनाव अधिकारी तमिलनाडु भर में अधिकतम मतदाता भागीदारी और एक सुचारू, पारदर्शी मतदान प्रक्रिया सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

--आईएएनएस