Tamil Nadu Election 2026 : टीवीके नेता विजय ने राज्यपाल से मुलाकात की, तमिलनाडु में सरकार बनाने का दावा पेश किया

चेन्नई: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद सी जोसेफ विजय ने बुधवार को औपचारिक रूप से राज्य में सरकार बनाने का दावा पेश किया। उनकी तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) 234 सदस्यों वाली विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है।

विजय अभूतपूर्व राजनीतिक उत्साह और अगली सरकार के गठन को लेकर गहन अटकलों के बीच राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मिलने के लिए लोक भवन पहुंचे।

इस दौरान विजय के साथ टीवीके के सीनियर नेता भी मौजूद रहे, जिनमें ‘बुस्सी’ आनंद, केए सेंगोट्टैयन, आधव अर्जुन और अरुण राज शामिल थे।

सूत्रों के मुताबिक, विजय ने राज्यपाल आर्लेकर को एक फॉर्मल लेटर देकर सरकार बनाने का न्योता मांगा और उन्हें भरोसा दिलाया कि पार्टी तय समय में असेंबली में अपनी मेजॉरिटी देगी।

इस मीटिंग को विजय की लीडरशिप में तमिलनाडु में नई सरकार बनाने की दिशा में पहला बड़ा संवैधानिक कदम माना जा रहा है।

बता दें कि टीवीके ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में 108 सीटें जीतकर शानदार इलेक्शन डेब्यू किया और राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बन गई। हालांकि, पार्टी अपने दम पर सरकार बनाने के लिए जरूरी 118 सीटों के आधे से भी कम रह गई।

चुनाव परिणाम के बाद, विजय ने नए चुने गए विधायक और पार्टी के सीनियर नेताओं से बातचीत की। इसके बाद, टीवीके के विधायकों ने मंगलवार को एकमत से उन्हें विधायक दल का नेता चुना, जिससे उनके लिए राज्यपाल के सामने दावा पेश करने का रास्ता साफ़ हो गया।

इस बीच, चेन्नई में जबरदस्त पॉलिटिकल हलचल जारी है, जिसमें कई पार्टियां इलेक्शन के बाद के हालात में अपने ऑप्शन देख रही हैं। कांग्रेस ने पहले ही टीवीके को कंडीशनल सपोर्ट दे दिया है, जबकि लेफ्ट पार्टियों और छोटे रीजनल ऑर्गनाइजेशन के विजय की लीडरशिप वाली सरकार को सपोर्ट करने पर आखिरी फैसला लेने से पहले अंदर बातचीत करने की उम्मीद है।

रूलिंग डीएमके, जिसे इलेक्शन में बड़ा झटका लगा था, ने भी एक टर्म के बाद सत्ता खोने के बाद अंदर बातचीत शुरू कर दी है। पॉलिटिकल जानकारों का मानना ​​है कि आने वाले दिन तमिलनाडु में अगली सरकार का शेप और स्टेबिलिटी तय करने में अहम होंगे।

--आईएएनएस