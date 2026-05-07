Tamil Nadu Politics : विजय को सरकार बनाने का न्योता देने में देरी पर 8 मई को कांग्रेस का विरोध-प्रदर्शन

चेन्नई: तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर चल रहे राजनीतिक टकराव के बीच, तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी ने 8 मई को राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शनों की घोषणा की। ये विरोध प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के खिलाफ होंगे।

विरोध का कारण यह है कि विधानसभा चुनाव में तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने के बावजूद, उसके प्रमुख सी. जोसेफ विजय को अगली सरकार बनाने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया।

तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के. सेल्वपेरुंथगाई ने भाजपा और राज्यपाल पर आरोप लगाया कि वे पीछे के दरवाजे से की जा रही राजनीतिक जोड़-तोड़ के जरिए, टीवीके को सरकार बनाने का उसका वैध लोकतांत्रिक अवसर देने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं।

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि राज्यपाल लोकतांत्रिक परंपराओं या संवैधानिक नैतिकता के अनुसार काम करने के बजाए भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में जो घटनाक्रम सामने आ रहा है, वह हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में लोगों द्वारा दिए गए जनादेश को अस्थिर करने की एक कोशिश है। सेल्वपेरुंथगाई ने अपने बयान में कहा, "भाजपा और उसके हाथों की कठपुतली बने राज्यपाल, टीवीके को सरकार बनाने से रोकने के लिए असंवैधानिक कार्यों में लिप्त हैं, जबकि लोगों ने राज्य की पारंपरिक राजनीतिक व्यवस्था को स्पष्ट रूप से नकार दिया है।"

तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के प्रमुख ने घोषणा की कि शुक्रवार सुबह पूरे तमिलनाडु के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं, जिला अध्यक्षों, पदाधिकारियों, विधायकों और कार्यकर्ताओं को बड़ी संख्या में इन प्रदर्शनों में शामिल होने का निर्देश दिया गया है।

यह आंदोलन ऐसे समय में हो रहा है, जब विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने के कारण तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है।

अभिनेता से राजनेता बने विजय के नेतृत्व वाली टीवीके, 234 सदस्यों वाली विधानसभा में 108 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है।

कांग्रेस, जिसने पहले ही टीवीके को अपना समर्थन दे दिया है, ने यह तर्क दिया है कि राज्यपाल को स्थापित संसदीय परंपराओं के अनुरूप, विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना चाहिए और उन्हें विधानसभा के पटल पर अपना बहुमत साबित करने का अवसर देना चाहिए।

हालांकि, राजभवन के सूत्रों ने संकेत दिया है कि राज्यपाल ने किसी भी पार्टी या गठबंधन को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने पर अंतिम निर्णय लेने से पहले, पर्याप्त संख्यात्मक समर्थन का प्रमाण मांगा है।

--आईएएनएस