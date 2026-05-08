Tamil Nadu Board Result : तमिलनाडु 12वीं बोर्ड परिणाम घोषित, 95.20 प्रतिशत परीक्षार्थी उत्तीर्ण, लड़कियां ने फिर मारी बाजी

चेन्नई: तमिलनाडु सरकारी परीक्षा निदेशालय (टीएनडीजीई) ने शुक्रवार को कक्षा 12वीं (इंटरमीडिएट) बोर्ड परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। बोर्ड ने संयुक्त रूप से तीनों स्ट्रीम-साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स परीक्षाओं के नतीजे जारी कर दिए हैं। ऐसे में इस वर्ष 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं में जो छात्र-छात्राएं उपस्थित हुए थे और रिजल्ट जारी होने का इंतजार कर रहे थे, वे अब बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के अलावा डिजिलॉकर ऐप पर जाकर अपने नतीजे चेक कर सकते हैं।

टीएनडीजीई की ओर से घोषित परिणाम के मुताबिक, इस वर्ष तमिलनाडु बोर्ड 12वीं की परीक्षा में कुल 95.20 प्रतिशत परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, जो कि पिछले वर्ष के पासिंग प्रतिशत के तुलना में थोड़ा बेहतर है। लास्ट ईयर स्टूडेंट्स का कुल पासिंग प्रतिशत 95.03 फीसदी दर्ज किया गया था।

हालांकि, पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी लड़कियों ने इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा में कमाल का प्रदर्शन करते हुए एक बार फिर बाजी मारी है। बोर्ड में छात्राओं का पास प्रतिशत लड़कों से बेहतर रहा है। इस वर्ष कुल 97 प्रतिशत लड़कियां 12वीं बोर्ड की परीक्षा में उत्तीर्ण हुई हैं। वहीं, लड़कों का पासिंग प्रतिशत 93.13 फीसदी दर्ज किया गया है।

तमिलनाडु 12वीं बोर्ड परिणाम चेक करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट या डिजिलॉकर ऐप पर जाएं। होमपेज पर जाने के बाद तमिलनाडु एचएससी रिजल्ट 2026 टैब पर क्लिक करें। इसके बाद एक नया पेज खुलेगा; वहां अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ दर्ज करें। फिर परिणाम आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा। रिजल्ट को चेक करने के बाद मार्कशीट डाउनलोड कर लें। भविष्य के संदर्भ के लिए मार्कशीट का प्रिंटआउट निकाल लें।

बता दें कि तमिलनाडु 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं राज्यभर में 2 मार्च से 26 मार्च के बीच 3,000 से अधिक केंद्रों पर आयोजित की गई थीं, जिनमें 8 लाख से अधिक रेगुलर और प्राइवेट छात्र-छात्राएं शामिल हुए थे।

--आईएएनएस