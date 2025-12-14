Cauvery Delta Water Storage : तमिलनाडु में बारिश के पानी से बढ़ा कावेरी डेल्टा टैंकों का भंडारण

चेन्नई: उत्तर-पूर्वी मानसून के दौरान भारी बारिश और कावेरी नदी में लगातार पानी आने से तमिलनाडु के कावेरी डेल्टा में सिंचाई टैंकों में पानी का भंडारण काफी बेहतर हुआ है, जिससे खेती के मुख्य मौसम से पहले किसानों को बड़ी राहत मिली है।

डेल्टा क्षेत्र के 764 सिंचाई टैंकों में से 386 अब पूरी तरह भर गए हैं, जो तीन महीने पहले दर्ज किए गए सिर्फ 42 टैंकों की तुलना में काफी ज्यादा है। इसके अलावा, 329 टैंक अपनी क्षमता के 75 प्रतिशत से ज्यादा भर गए हैं, जो तमिलनाडु के कृषि प्रधान क्षेत्र में पानी की उपलब्धता में सुधार को दिखाता है।

तंजावुर, तिरुवरूर, मायिलादुथुराई और पुदुकोट्टई के डेल्टा जिलों में नदियों और नहरों से भरे 737 सिस्टम टैंक हैं, जिनमें बारिश का पानी भी आता है, साथ ही 27 नॉन-सिस्टम टैंक हैं जो पूरी तरह से बारिश पर निर्भर हैं।

तंजावुर जिले में सबसे ज्यादा 561 सिंचाई टैंक हैं, उसके बाद पुदुकोट्टई में 170 टैंक हैं। तिरुवरूर में 28 टैंक हैं, जबकि नागपट्टिनम और मायिलादुथुराई में क्रमशः तीन और दो टैंक हैं।

इनमें से ज्यादातर टैंक आखिरी छोर वाले इलाकों में हैं और धान की खेती में, खासकर सांबा मौसम के दौरान, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

आमतौर पर, इन टैंकों में सितंबर और अक्टूबर के दौरान काफी पानी आता है। हालांकि, इस साल स्टोरेज लेवल में जल्दी बढ़ोतरी देखी गई, जिसमें कई टैंक अगस्त के आखिर तक ही 50 प्रतिशत का आंकड़ा पार कर गए थे। यह मुख्य रूप से ग्रैंड एनाइकट और वेन्नारू जैसे मुख्य चैनलों में पानी के लगातार बहाव और 12 जून की तय तारीख पर मेट्टूर बांध से कावेरी का पानी समय पर छोड़े जाने के कारण हुआ। तब से, कर्नाटक से अतिरिक्त पानी छोड़े जाने की मदद से मेट्टूर जलाशय सात बार पूरी तरह भर गया है।

तंजावुर जिले में दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान पर्याप्त बारिश, उसके बाद 1 अक्टूबर से 11 दिसंबर के बीच उत्तर-पूर्वी मानसून के दौरान सामान्य से ज्यादा बारिश ने डेल्टा क्षेत्र में पानी की उपलब्धता को और तेज किया है। अभी तक, पूरी क्षमता वाले 386 टैंकों के अलावा, 337 अन्य टैंकों में उनकी क्षमता का 75 प्रतिशत से 99 प्रतिशत तक पानी है। इकत्तीस टैंकों में पानी का लेवल 50 प्रतिशत से 75 प्रतिशत के बीच है, जबकि सिर्फ पांच टैंकों में 25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत के बीच पानी बचा है। उम्मीद है कि बेहतर स्टोरेज से खड़ी सांबा फसलों को मदद मिलेगी, गर्मियों के महीनों में जानवरों के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी और पूरे इलाके में ग्राउंडवाटर लेवल बढ़ेगा, जिससे कावेरी डेल्टा में कुल मिलाकर पानी की सुरक्षा मजबूत होगी।

