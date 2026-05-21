तमिलनाडु कैबिनेट विस्तार: 23 विधायकों को मंत्री पद पर नियुक्त करने की सिफारिश को राज्यपाल ने दी मंजूरी

चेन्नई: तमिलनाडु में कैबिनेट विस्तार की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री ने मंत्रिपरिषद में 23 नए विधायकों को शामिल करने की अनुशंसा की है, जिसे राज्यपाल ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह विस्तार टीवीके सरकार को और मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

राज्यपाल ने मुख्यमंत्री की अनुशंसा को तुरंत स्वीकार करते हुए इन 23 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाने की मंजूरी दे दी है। इनमें दो कांग्रेस विधायक भी शामिल हैं, जो लगभग 59 वर्षों बाद कांग्रेस को तमिलनाडु कैबिनेट में जगह दिला रहे हैं।

नवनिर्वाचित मंत्रियों में श्रीनाथ (थूथुकुडी), कमाली एस (अविनाशी), सी. विजयलक्ष्मी (कुमारपालयम), आर.वी. रंजीतकुमार (कांचीपुरम), विनोद (कुंभकोणम), राजीव (तिरुवदनाई), बी. राजकुमार (कुड्डालोर), वी. गांधीराज (अरक्कोणम), मथन राजा पी (ओट्टापिडारम), जगदेश्वरी के (राजपालयम), एम. विजय बालाजी (इरोड पूर्व), लोगेश तमिलसेल्वन डी (रासीपुरम), विजय तमिलन पार्थिबन ए (सेलम दक्षिण), रमेश (श्रीरंगम), कुमार आर (वेलाचेरी), थेन्नारासु के (श्रीपेरुम्बुदूर), वी. संपत कुमार (कोयंबटूर उत्तर), मोहम्मद फरवास जे (अरंथांगी), डी. सरथकुमार (तांबरम), एन. मैरी विल्सन (डॉ. राधाकृष्णन नगर) और विग्नेश के (किनाथुकडावु) शामिल हैं।

इनके अलावा मंत्री बनने वाले विधायकों की सूची में कांग्रेस को दो विधायक राजेश कुमार एस (किल्लियूर) और केपी विश्वनाथन (मेलूर) के नाम भी हैं। तमिलनाडु विधानसभा में कांग्रेस के अभी 5 विधायक हैं और विधानसभा चुनावों के बाद यह टीवीके सरकार के लिए एक प्रमुख सहायक शक्ति के रूप में उभरी है।

विजय कैबिनेट का यह विस्तार न केवल सरकार को विधानसभा में मजबूत बहुमत दिलाएगा बल्कि विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों को प्रतिनिधित्व भी प्रदान करेगा। नए मंत्रियों में युवा चेहरों के साथ-साथ अनुभवी विधायकों का मिश्रण देखने को मिल रहा है।

इस कैबिनेट विस्तार को टीवीके सरकार के लिए राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खासकर कांग्रेस के दो विधायकों को शामिल किए जाने से गठबंधन की मजबूती बढ़ी है। कांग्रेस लंबे समय बाद तमिलनाडु की कैबिनेट में हिस्सेदारी हासिल कर रही है, जिसे पार्टी के लिए ऐतिहासिक पल बताया जा रहा है।

--आईएएनएस

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