Tamil Nadu Accident : शिवगंगा में हुई बस दुर्घटना पर 'तमिलगा वेत्त्री कजगम' के अध्यक्ष विजय ने जताया दुःख

Dec 01, 2025, 04:23 AM
चेन्नई: तमिलनाडु के शिवगंगा जिले के तिरुप्पत्तूर में दो बसों की टक्कर में दस से अधिक लोगों की मौत की खबर है। इस पर तमिलगा वेत्त्री कजगम के अध्यक्ष विजय ने दुख जताया है और मांग की है कि घायलों को अच्छा इलाज दिया जाए।

उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि पिल्लैयारपट्टी रोड पर दो सरकारी बसों की आमने-सामने की टक्कर में दस से ज्यादा लोगों की मौत की दुखद खबर से बहुत दुख हुआ है। मैं उन लोगों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं, जो इस हादसे में मारे गए हैं।

उन्होंने सरकार से आग्रह करते हुए लिखा कि मैं तमिलनाडु सरकार से आग्रह करता हूं कि वह यह पक्का करे कि सभी जरूरी मेडिकल सुविधाएं दी जाएं और अच्छी क्वालिटी का इलाज दिया जाए ताकि जो लोग इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए हैं और अभी अस्पताल में इलाज करा रहे हैं, वे पूरी तरह ठीक हो सकें।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके. स्टालिन ने शिवगंगा जिले में तिरुप्पत्तूर के पास हुए सड़क हादसे के बारे में सोशल मीडिया पर शोक संदेश पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि शिवगंगा जिले में तिरुप्पत्तूर के पास हुए हादसे में 11 लोगों की मौत की दुखद खबर सुनकर मुझे बहुत सदमा और दुख हुआ।

उन्होंने आगे लिखा कि मैंने तुरंत डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और जिले के इंचार्ज मंत्री थिरु केआर. पेरियाकरुप्पन से संपर्क किया और उन्हें मौके पर पहुंचने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि घायलों को सबसे अच्छा इलाज मिले। मैं इस हादसे में जान गंवाने वालों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्दी ठीक होने की प्रार्थना करता हूं।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री एमके. स्टालिन ने बसों की टक्कर में मारे गए लोगों के परिवारों के लिए आर्थिक मदद की घोषणा की।

स्टालिन ने एक बयान में कहा कि मैंने आदेश दिया है कि जिन लोगों की जान गई है, उनके परिवारों को 3 लाख रुपए दिए जाएं, जो लोग गंभीर रूप से घायल हैं और अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं, उन्हें 1 लाख रुपए दिए जाएं। इसके साथ ही जो लोग मामूली रूप से घायल हैं और इलाज करा रहे हैं, उन्हें 50,000 रुपए दिए जाएं। सहायता राशि मुख्यमंत्री पब्लिक रिलीफ फंड से दी जाएगी।

--आईएएनएस

 

 

