Tamil Nadu Assembly Elections : तमिलनाडु में भाजपा ने विजय से एनडीए में शामिल होने की अपील की, डीएमके विरोधी वोटों में बंटवारे को लेकर किया आगाह

चेन्नई: तमिलनाडु में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर सियासी हलचल तेज होती जा रही है। इसी बीच तमिलनाडु के भाजपा प्रवक्ता एएनएस प्रसाद ने अभिनेता से नेता बने विजय से अपील की है कि वे एनडीए में शामिल होने पर विचार करें। उनका कहना है कि अगर विपक्ष एकजुट नहीं हुआ तो राज्य में डीएमके के खिलाफ वोट बंट सकते हैं, जिससे सत्तारूढ़ दल को फायदा मिल सकता है।

एक बयान में एएनएस प्रसाद ने कहा कि तमिलनाडु की राजनीतिक स्थिति तेजी से बदल रही है। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली डीएमके सरकार के खिलाफ जनता में असंतोष बढ़ रहा है।

प्रसाद के मुताबिक, इसी असंतोष को देखते हुए डीएमके नेतृत्व अपने गठबंधन को ज्यादा मजबूत करने की कोशिश में लगा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ दल कई छोटे दलों और संगठनों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रहा है ताकि आगामी चुनावों में अपनी स्थिति मजबूत कर सके। उनके अनुसार यह कदम इस बात का संकेत है कि डीएमके को अपने प्रदर्शन और चुनावी संभावनाओं को लेकर चिंता है।

भाजपा नेता ने डीएमके-नेतृत्व वाले गठबंधन के भीतर हाल की कुछ राजनीतिक घटनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने खास तौर पर राज्यसभा सीट को डीएमडीके को दिए जाने के फैसले का जिक्र किया।

एएनएस प्रसाद ने कहा कि इस फैसले से गठबंधन के कुछ पुराने सहयोगी दलों में नाराजगी की खबरें सामने आई हैं। इनमें विदुथलाई चिरुथिगल काची (वीसीके) और वामपंथी दलों के नाम भी शामिल बताए जा रहे हैं।

इसके अलावा उन्होंने दावा किया कि राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति, महंगाई और भ्रष्टाचार के आरोप जैसे मुद्दों को लेकर जनता में असंतोष बढ़ रहा है। उनके मुताबिक ये सभी मुद्दे आगामी विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की सोच को प्रभावित कर सकते हैं।

इन्हीं परिस्थितियों के बीच भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि डीएमके के खिलाफ खड़े सभी राजनीतिक दलों और ताकतों को साथ आकर चुनाव लड़ने पर विचार करना चाहिए, ताकि विरोधी वोटों का बिखराव रोका जा सके।

उन्होंने खास तौर पर अभिनेता-से-राजनेता बने विजय से अपील की, जिनकी पार्टी टीवीके पहली बार चुनावी राजनीति में उतरने की तैयारी कर रही है। प्रसाद ने कहा कि अगर विजय का लक्ष्य डीएमके को दोबारा सत्ता में आने से रोकना है, तो उन्हें एआईएडीएमके-भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के साथ आने पर विचार करना चाहिए।

एएनएस प्रसाद ने चेतावनी दी कि अगर विपक्ष बिखरा रहा तो इसका अप्रत्यक्ष फायदा सत्तारूढ़ डीएमके को मिल सकता है।

उन्होंने विजय से यह भी कहा कि गठबंधन को लेकर कोई फैसला लेने से पहले वे तमिलनाडु की राजनीतिक परिस्थितियों और पिछले चुनावी इतिहास का गंभीरता से अध्ययन करें।

भाजपा नेता ने कहा कि इस साल का तमिलनाडु विधानसभा चुनाव राज्य की राजनीति के लिए बेहद अहम होने वाला है। उन्होंने डीएमके सरकार के विरोध में खड़े सभी दलों से एकजुट होकर राज्य के लिए 'एक संयुक्त लोकतांत्रिक विकल्प' तैयार करने की अपील की।

--आईएएनएस