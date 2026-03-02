Tamil Nadu 12th Board Exam 2025 : तमिलनाडु बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं आज से, 8.27 लाख छात्र शामिल होंगे

चेन्नई: तमिलनाडु के परीक्षा निदेशालय ने घोषणा की है कि शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए उच्च माध्यमिक (12वीं) की परीक्षाएं 2 मार्च से 26 मार्च तक आयोजित की जाएंगी। वहीं, एसएसएलसी (10वीं) की परीक्षाएं राज्यभर में 11 मार्च से 6 अप्रैल तक आयोजित की जाएंगी।

तमिलनाडु में सोमवार से शुरू हो रही 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में कुल 8,27,475 छात्र शामिल होंगे। इसमें 7,99,692 नियमित छात्र और 27,783 प्राइवेट छात्र शामिल हैं।

परीक्षाएं पूरे राज्य में 3,412 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा और निगरानी में होंगी। राज्य शिक्षा नीति की सिफारिशों के मुताबिक, सरकार ने 11वीं का पब्लिक परीक्षा सिस्टम बंद कर दिया है। हालांकि, जिन छात्रों ने पहले 11वीं की परीक्षाएं पास नहीं की थीं, उनके लिए दोबारा परीक्षाएं 3 मार्च से 27 मार्च तक 2,615 केंद्रों पर होंगी।

25,051 छात्र जिनमें 19,107 स्कूल स्टूडेंट और 5,944 प्राइवेट छात्र शामिल हैं, बाकी परीक्षाएं देंगे। खास बात यह है कि तमिलनाडु की जेलों में बंद 281 कैदी भी इस साल हायर सेकेंडरी की परीक्षाएं देंगे। परीक्षाएं सुचारु तरीके से हों, यह सुनिश्चित करने के लिए, सेंटर्स पर रूम इंविजिलेटर के तौर पर प्रतिदिन 49,000 से ज़्यादा टीचर्स तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा, गड़बड़ी रोकने और ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने के लिए 4,900 से ज़्यादा फ्लाइंग स्क्वॉड बनाए गए हैं।

अकेले चेन्नई जिले में 578 हायर सेकेंडरी स्कूलों के 64,359 छात्र जिनमें 30,663 लड़के और 33,696 लड़कियां हैं, 250 केंद्रों पर 12वीं के एग्जाम देंगे। इसके अलावा, 3,157 प्राइवेट कैंडिडेट भी अपने एग्जाम देंगे। प्रश्न पत्र और आंसर स्क्रिप्ट्स की सुरक्षित हैंडलिंग सुनिश्चित करने के लिए चेन्नई में बड़े पैमाने पर लॉजिस्टिक इंतजाम किए गए हैं।

पाँच क्वेश्चन पेपर स्टोरेज डिपो, पांच आंसर स्क्रिप्ट कलेक्शन सेंटर्स और 65 डिस्ट्रीब्यूशन रूट बनाए गए हैं। जिले में परीक्षा ड्यूटी के लिए 6,150 कर्मचारियों को तैनात किया गया है, जिसमें 250 चीफ इनविजिलेटर, 250 डिपार्टमेंटल ऑफिसर, 550 फ्लाइंग और स्टेशनरी स्क्वाड मेंबर, 4,100 रूम इनविजिलेटर, स्क्राइब और 1000 नॉन-टीचिंग स्टाफ शामिल हैं।

अधिकारियों ने बताया कि पूरे तमिलनाडु में परीक्षाएं आसानी से और निष्पक्ष रूप से कराने के लिए सभी एहतियाती उपाय किए गए हैं।

