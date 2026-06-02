तमिलनाडु : वोट शेयर में गिरावट के बाद नाम एनटीके आईटी विंग मजबूत करने में जुटी

चेन्नई, 2 जून (आईएएनएस)। हाल ही में हुए तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में अपने वोट शेयर में भारी गिरावट के बाद, नाम तमिलर काची (एनटीके) अपनी पार्टी के संगठनात्मक नेटवर्क को फिर से मजबूत करने में जुटी है। पार्टी जमीनी स्तर के साथ-साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी अपनी मौजूदगी को और सशक्त बनाने के व्यापक प्रयासों के तहत, अपनी सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) विंग का बड़े पैमाने पर पुनर्गठन शुरू किया है।

यह पुनर्गठन तब हुआ है जब पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी का वोट शेयर 8.1 प्रतिशत से घटकर हाल के चुनावों में लगभग 4 प्रतिशत रह गया, जिसके बाद चुनावी झटके के पीछे के कारणों का आंतरिक मूल्यांकन किया गया।

इस बदलाव के तहत, एनटीके ने पूरे तमिलनाडु में जिला-वार और निर्वाचन क्षेत्र-वार आधार पर अपने आईटी विंग में स्वयंसेवकों को शामिल करना शुरू कर दिया है।

इस पहल की देखरेख के लिए समर्पित समन्वयक नियुक्त किए गए हैं, और पार्टी ने उन सदस्यों की भर्ती को आसान बनाने के लिए वाट्सअप संपर्क नंबर जारी किए हैं जो उसके डिजिटल आउटरीच प्रयासों में शामिल होने के इच्छुक हैं।

पार्टी सूत्रों ने बताया कि नया आईटी विंग एक राज्यव्यापी नेटवर्क के रूप में काम करेगा, जो जमीनी स्तर पर एनटीके की गतिविधियों को डॉक्यूमेंटेशन करने और उनका प्रचार करने के लिए जिम्मेदार होगा। स्वयंसेवकों को पार्टी के कार्यक्रमों से संबंधित जानकारी एकत्र करने और साझा करने का काम सौंपा जाएगा, जिसमें विरोध प्रदर्शन, रैलियां, रक्तदान अभियान, वृक्षारोपण अभियान, शैक्षिक सहायता पहल, कल्याणकारी गतिविधियां और जन शिकायतें शामिल हैं।

भाग लेने वालों को निर्धारित वाट्सअप समूहों के माध्यम से तस्वीरें, वीडियो, कार्यक्रम की रिपोर्ट, तारीखें और स्थान का विवरण अपलोड करना होगा।

विभिन्न ज़िलों से एकत्र की गई सामग्री को संकलित किया जाएगा और पार्टी की सार्वजनिक दृश्यता बढ़ाने के लिए एनटीके के आधिकारिक सोशल मीडिया चैनलों और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रसारित किया जाएगा।

यह पुनर्गठन एनटीके के मुख्य समन्वयक सीमान के मार्गदर्शन में किए गए एक व्यापक समीक्षा के बाद किया गया है।

पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, मूल्यांकन में यह निष्कर्ष निकला कि विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी का चुनावी संदेश पिछले 15 वर्षों में किए गए उसके सामाजिक और कल्याणकारी कार्यों को पर्याप्त रूप से उजागर करने में विफल रहा। इसके बजाय, अभियान और ऑनलाइन चर्चा का एक बड़ा हिस्सा अभिनेता से राजनेता बने विजय के नेतृत्व वाली नवगठित पार्टी 'तमिलगा वेट्री कज़गम' (टीवीके) की आलोचना करने पर केंद्रित था।

समीक्षा में कथित तौर पर पाया गया कि पार्टी के कई समर्थकों और सोशल मीडिया स्वयंसेवकों ने एनटीके की नीतियों, कार्यक्रमों और संगठनात्मक उपलब्धियों को बढ़ावा देने के बजाय टीवीके पर हमला करने पर अपने प्रयास केंद्रित किए।

--आईएएनएस

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