भारत समाचार

तमिलनाडु और पुडुचेरी में कक्षा 10 की सार्वजनिक परीक्षाएं 10 बजे से होगी शुरू

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Mar 11, 2026, 03:57 AM

चेन्नई, 11 मार्च (आईएएनएस)। तमिलनाडु और पुडुचेरी में राज्य पाठ्यक्रम के तहत अध्ययनरत छात्रों के लिए कक्षा 10 की सार्वजनिक परीक्षाएं बुधवार सुबह 10 बजे से शुरू हो रही हैं। ये परीक्षाएं 6 अप्रैल तक चलेंगी। इन परीक्षाओं को दोनों क्षेत्रों के स्कूली छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक उपलब्धि माना जाता है।

विद्यालय शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार, इस वर्ष कुल 9,09,397 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। इनमें तमिलनाडु और पुडुचेरी में राज्य पाठ्यक्रम के तहत संचालित 12,467 विद्यालयों के 8,82,806 छात्र शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, 26,196 निजी उम्मीदवार भी परीक्षा देंगे।

अधिकारियों ने बताया कि इस वर्ष कक्षा 10 की सार्वजनिक परीक्षा देने के लिए 395 जेल कैदियों ने पंजीकरण कराया है। दिव्यांग छात्रों के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है ताकि वे बिना किसी कठिनाई के परीक्षा दे सकें। कुल 12,292 दिव्यांग छात्र परीक्षा देंगे, जिनके लिए उनकी सहायता के लिए लेखकों या दुभाषियों की व्यवस्था की जाएगी।

परीक्षा में पारदर्शिता बनाए रखने और अनियमितताओं को रोकने के लिए, सभी केंद्रों पर सख्त परीक्षा प्रक्रियाएं लागू की गई हैं। छात्रों को प्रश्न पत्र वितरित करने के बाद, परीक्षा हॉल में बचे हुए किसी भी अप्रयुक्त प्रश्न पत्र को पर्यवेक्षकों की ओर से छात्रों की उपस्थिति में लिफाफों में सील कर दिया जाएगा। परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए अधिकारियों ने राज्य भर में 49,542 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है।

प्रत्येक परीक्षा दिवस पर, 45,000 से अधिक शिक्षक परीक्षा संबंधी कर्तव्यों में लगे रहेंगे, जिनमें पर्यवेक्षण और प्रशासनिक जिम्मेदारियां शामिल हैं। अनुचित आचरण पर अंकुश लगाने और कड़ी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए, परीक्षा केंद्रों पर अचानक निरीक्षण करने के लिए लगभग 4,800 फ्लाइंग स्क्वाड तैनात किए गए हैं।

अधिकारियों ने यह भी कहा कि परीक्षा केंद्रों के अंदर मोबाइल फोन का उपयोग सख्त वर्जित है, जिसमें शिक्षकों और परीक्षा प्रक्रिया में शामिल अन्य कर्मचारियों के लिए भी यह प्रतिबंध लागू है। परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों के लिए स्वास्थ्य और आपातकालीन व्यवस्था भी की गई है।

यदि परीक्षा के दौरान किसी भी छात्र को स्वास्थ्य संबंधी समस्या होती है, तो उन्हें तुरंत उपचार के लिए पास के अस्पतालों में ले जाने की व्यवस्था की गई है। इसी बीच, विद्यालय शिक्षा विभाग ने परीक्षाओं से संबंधित शिकायतों और समस्याओं के लिए एक समर्पित हेल्पलाइन सुविधा स्थापित की है।

परीक्षा के संचालन से संबंधित किसी भी समस्या की रिपोर्ट करने के लिए आम जनता सुबह 8 बजे से रात 8 बजे के बीच हेल्पलाइन नंबर 9498383075 और 9498383076 पर संपर्क कर सकती है।

--आईएएनएस

एसएके/एएस

Related posts

Loading...

More from author

Loading...