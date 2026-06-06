तमिलनाडु: मदुरै में मंत्री सीटीआर निर्मल कुमार ने कहा, शराब पर ओवररेटिंग रोकी जाएगी

मदुरै, 6 जून (आईएएनएस)। तमिलनाडु के मदुरै जिले में आयोजित एक समीक्षा बैठक के बाद मंत्री सी.टी.आर. निर्मल कुमार ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रशासन और विकास कार्यों से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैठक में जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया तथा जिले से जुड़े कई अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई।

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मंत्री ने कहा कि बैठक में उन क्षेत्रों की पहचान की गई जहां सुधार की आवश्यकता है। विशेष रूप से सरकारी शराब दुकानों की व्यवस्था को लेकर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि शराब की बोतलों पर अतिरिक्त 10 रुपये वसूलने की शिकायतें सामने आई थीं। इस प्रथा पर रोक लगाने के निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं और अब यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी दुकानों पर इस आदेश का पूरी तरह पालन हो। साथ ही, अवैध रूप से संचालित बार और अन्य अनधिकृत गतिविधियों पर सख्त निगरानी रखने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए हैं।

उन्होंने बताया कि अधिकारियों को मनोरंजन क्लबों और उनसे जुड़े बारों की नियमित जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। निरीक्षण के दौरान यह देखा जाएगा कि ये संस्थान नियमों के अनुसार संचालित हो रहे हैं या नहीं। यदि किसी भी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

मंत्री ने जिले में संचालित खदानों के संबंध में भी महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को यह पता लगाने का निर्देश दिया गया है कि वर्तमान में कितनी खदानें संचालित हो रही हैं, पिछले वर्षों में कितनी खदानें बंद हुईं और किन स्थानों पर नियमों के उल्लंघन की शिकायतें मिली हैं। इसके अलावा, पिछले सात से आठ वर्षों के दौरान खनन गतिविधियों का विस्तृत रिकॉर्ड भी तैयार किया जाएगा, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कहीं पर्यावरण या स्थानीय लोगों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं पड़ा।

उन्होंने दावा किया कि जिले में अवैध रूप से संचालित कई खदानों को पहले ही बंद किया जा चुका है और इस दिशा में आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी अवैध खनन गतिविधि को बर्दाश्त न किया जाए।

बैठक में मदुरै जिले की जल निकासी और सीवेज व्यवस्था पर भी विशेष चर्चा हुई। मंत्री ने कहा कि इन प्रणालियों के आधुनिकीकरण और सुधार के लिए बड़े स्तर पर योजनाएं तैयार की गई हैं। हालांकि इन परियोजनाओं को पूरा होने में समय लग सकता है, लेकिन अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे उन क्षेत्रों की तुरंत पहचान करें जहां लोगों को सबसे अधिक परेशानी हो रही है और तत्काल राहत पहुंचाने के लिए अस्थायी उपाय लागू करें।

मंत्री ने यह भी बताया कि आने वाले दिनों में मदुरै जिले को नया आयुक्त मिलने की संभावना है। उनके कार्यभार संभालने के बाद नगर निगम में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं से जुड़े आरोपों की जांच कराई जाएगी। साथ ही यह भी आकलन किया जाएगा कि प्रशासनिक व्यवस्था में कहां सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सरकार जनता की समस्याओं के समाधान और पारदर्शी प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

--आईएएनएस

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