तमिलनाडु में भारी बारिश का अलर्ट जारी, केरल में मानसून के दस्तक देने की संभावना

चेन्नई, 4 जून (आईएएनएस)। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने गुरुवार को तमिलनाडु के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं, पड़ोसी राज्य केरल में दक्षिण-पश्चिम मानसून के प्रवेश की संभावना जताई गई है।

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मौसम विभाग के अनुसार, कन्याकुमारी जिले में अगले पांच दिन बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। मानसून के मजबूत होने के कारण यहां लगातार तेज बारिश का दौर जारी रह सकता है।

इसके अलावा तेनकासी और तिरुनेलवेली जिलों में भी भारी बारिश का पूर्वानुमान है। वहीं नीलगिरि, कोयंबटूर, थेनी, तिरुप्पुर, डिंडीगुल, इरोड, सलेम, धर्मपुरी, कृष्णागिरि, तिरुपत्तूर, वेल्लोर, रानीपेट और तिरुवन्नामलाई जिलों के पहाड़ी और आसपास के इलाकों में भी भारी बारिश हो सकती है।

पिछले दो दिनों से तमिलनाडु के कई जिलों में हुई व्यापक बारिश के बाद यह पूर्वानुमान जारी किया गया है। इस बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से काफी राहत मिली है।

चेंगलपट्टू जिले के मदुरंतकम क्षेत्र में लगातार दूसरे दिन तेज बारिश हुई। अचरापक्कम, मेलमरुवथुर, सोथुपक्कम और आसपास के इलाकों में भी अच्छी बारिश दर्ज की गई। इससे तापमान में गिरावट आई और मौसम सुहावना हो गया।

रानीपेट जिले में भी कई क्षेत्रों में बारिश हुई। शोलिंगुर, अरक्कोनम, वालाजाह, मेलविशारम, अर्कोट और नेमिली समेत कई इलाकों में हुई बारिश से गर्म और उमस भरे मौसम से परेशान लोगों को राहत मिली।

तिरुपत्तूर जिले में दिन के समय गर्मी बनी रही, लेकिन शाम होते-होते वानियंबाडी और आसपास के इलाकों में घने बादल छा गए।

पेरियापेट्टई, कचेरी रोड, पेरुमालपेट, न्यू टाउन, जनथापुरम और चेट्टियापनूर क्षेत्रों में आधे घंटे से अधिक समय तक तेज बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली।

इस बीच, नीलगिरि जिले के कोटागिरि क्षेत्र में एक घंटे से अधिक समय तक बारिश हुई। यहां घना कोहरा भी छाया रहा। कम दृश्यता के कारण वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर वाहन चलाने पड़े। तापमान में अचानक आई गिरावट और ठंडे मौसम के कारण पहाड़ी क्षेत्र में सामान्य गतिविधियां भी प्रभावित हुईं।

मौसम विभाग के अधिकारियों ने कहा कि दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के साथ आने वाले दिनों में तमिलनाडु के दक्षिणी और पश्चिमी हिस्सों में बारिश की गतिविधियां और बढ़ सकती हैं।

आईएमडी ने अगले 24 घंटों के दौरान चेन्नई और उसके आसपास के इलाकों में भी गरज-चमक के साथ मध्यम बारिश का अनुमान जताया है। इससे लोगों को गर्म मौसम से राहत मिलने की उम्मीद है।

--आईएएनएस

एएमटी/वीसी