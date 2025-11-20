तमिलनाडु : करूर हादसे के बाद विजय के सलेम से चुनाव प्रचार फिर से शुरू करने की संभावना

चेन्नई, 20 नवंबर (आईएएनएस)। एक्टर-पॉलिटिशियन और तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) नेता विजय ने करूर में अपनी रैली के दौरान भगदड़ जैसी हालत में 41 लोगों की मौत की दुखद घटना के बाद अपना इलेक्शन कैंपेन रोक दिया था। अब पार्टी के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि है कि विजय सलेम में अपना पॉलिटिकल टूर फिर से शुरू कर सकते हैं।

करूर में हुई इस दुर्घटना के तुरंत बाद विजय ने सभी कैंपेन एक्टिविटीज रोक दी थीं। यह घटना तब हुई जब एक पब्लिक मीटिंग के दौरान भारी भीड़ उनकी ओर बढ़ने लगी। इस घटना से पार्टी लीडरशिप और उसके सपोर्टर्स को गहरा सदमा लगा। टीवीके के अंदर के लोगों ने कहा कि एक्टर से पॉलिटिशियन बने विजय अभी भी इस दुखद घटना से इमोशनली पूरी तरह उबर नहीं पाए हैं।

इस झटके के बावजूद, विजय ने हाल ही में चेन्नई में टीवीके की स्पेशल जनरल कमेटी और एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग्स में हिस्सा लिया। मीटिंग के दौरान, उन्होंने कथित तौर पर कहा कि उनका पॉलिटिकल सफर और ज्यादा पक्के इरादे के साथ जारी रहेगा और उन्होंने इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल रूलिंग डीएमके सरकार की कड़ी आलोचना करने के लिए किया।

पार्टी के अंदर के लोगों का कहना है कि उनकी बातों को डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी और ऑफिस-बेयरर से जबरदस्त सपोर्ट मिला।

इसी मीटिंग में अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट, खासकर सलेम के नेताओं ने अपनी इच्छा जताई कि विजय उनके इलाके में अपना रुका हुआ कैंपेन फिर से शुरू करें। उन्होंने बताया कि जैसे उन्होंने नमक्कल और करूर में बड़ी रैलियां की थीं, वैसे ही उनके आउटरीच का अगला फेज सलेम से शुरू होना चाहिए, जो एक मजबूत सपोर्ट बेस वाला पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, विजय ने प्रिंसिपली रिक्वेस्ट मान ली। टीवीके के सीनियर लोगों ने इशारा किया है कि लीडरशिप अब उनकी कमबैक रैली के लिए लॉजिस्टिक्स पर एक्टिवली काम कर रही है। हालांकि, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सही तारीख, जगह और शेड्यूल के बारे में आखिरी फैसला पार्टी हाईकमान और जनरल सेक्रेटरी लेंगे।

टीवीके के सलेम डिस्ट्रिक्ट के एग्जीक्यूटिव्स ने कहा कि जैसे ही लीडरशिप हरी झंडी देगी, वे सभी जरूरी इंतजाम करने के लिए तैयार हैं।

उन्होंने यह भी बताया कि स्टेट-लेवल के ऑफिसियल्स जल्द ही जगहों का असेसमेंट करने, पुलिस परमिशन के लिए अप्लाई करने और सिक्योरिटी उपायों को कोऑर्डिनेट करने के लिए सलेम जाएंगे, खासकर करूर ट्रेजेडी के बाद।

--आईएएनएस

