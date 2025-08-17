तमिलनाडु के राज्यपाल सस्ती राजनीति कर रहे : सीएम स्टालिन

चेन्नई, 17 अगस्त (आईएएनएस)। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने रविवार को राज्यपाल आरएन रवि पर जुबानी हमला करते हुए उन पर 'सस्ती राजनीति' करने और डीएमके सरकार के खिलाफ भय और गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया।

धर्मपुरी में प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पीएसीएस) के तहत तत्काल फसल ऋण योजना का शुभारंभ करते हुए, मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा कि राज्यपाल विपक्ष की भूमिका से भी आगे बढ़कर राज्य सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं।

स्टालिन ने कहा, "राज्यपाल के बंगले में बैठा व्यक्ति विपक्ष से भी सस्ती राजनीति करता है। वह द्रविड़ मॉडल का मजाक उड़ाता है, हमारी भाषा का अपमान करता है और यहां तक कि एक काल्पनिक तिरुक्कुरल भी गढ़ता है। उसके लगातार हमले केवल तमिल संस्कृति और भाषा के प्रति हमारे प्रेम को और मजबूत करेंगे।"

उन्होंने केंद्र सरकार के आंकड़ों का हवाला देते हुए राज्यपाल रवि के इस दावे को खारिज कर दिया कि तमिलनाडु महिलाओं के लिए असुरक्षित है।

उन्होंने पूछा, "राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, भाजपा शासित उत्तर प्रदेश महिलाओं के खिलाफ अपराधों की सूची में सबसे ऊपर है। अगर तमिलनाडु असुरक्षित था, तो हमने सत्ता संभालने के बाद से 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश कैसे आकर्षित किया?"

मुख्यमंत्री ने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए अपने दृष्टिकोण को भी रेखांकित किया और घोषणा की कि डीएमके सरकार 'द्रविड़ मॉडल 2.0' के तहत नए जोश के साथ वापसी करेगी।

उन्होंने कहा कि अगली सरकार एक बार फिर द्रविड़ मॉडल की सरकार होगी। द्रविड़ मॉडल 2.0 तमिलनाडु को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा।"

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने अपनी सरकार की प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं की भी जानकारी दी।

उन्होंने महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना का जिक्र किया, जिसकी आलोचकों ने मजाक उड़ाया था और कहा था कि इससे बस सेवाएं कम होंगी और किराया बढ़ेगा। स्टालिन ने कहा कि हमने इसे खर्च नहीं, बल्कि महिलाओं में निवेश माना। इसी तरह, मगलिर उरीमाई थिट्टम योजना से महिलाओं को शुरू से अब तक करीब 50 हजार रुपए की बचत हुई है।

विकास के क्षेत्र में, स्टालिन ने पीएसीएस के तहत तत्काल फसल ऋण योजना शुरू की। इस योजना में ऑनलाइन आवेदन तुरंत स्वीकृत होंगे और उसी दिन किसानों के खातों में ऋण राशि जमा होगी।

मुख्यमंत्री ने इस आयोजन में लाभार्थियों को चेक वितरित किए, पूरे हुए प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया और नए विकास कार्यों की आधारशिला रखी।

--आईएएनएस

पीएसके