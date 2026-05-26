तमिलनाडु के आठ जिलों में आज हो सकती है भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

चेन्नई, 26 मई (आईएएनएस)। चेन्नई स्थित क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने मंगलवार को तमिलनाडु के आठ जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के अनुसार, बंगाल की खाड़ी और आसपास के समुद्री क्षेत्रों में बने मौजूदा वायुमंडलीय दबाव के कारण यह मौसम परिवर्तन देखने को मिलेगा।

मौसम विभाग द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि मध्य-पूर्व बंगाल की खाड़ी से दक्षिण-पूर्व अरब सागर तक एक वायुमंडलीय परिसंचरण बना हुआ है। यह सिस्टम दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी, दक्षिण तमिलनाडु तट, मन्नार की खाड़ी और कन्याकुमारी समुद्री क्षेत्र से होकर गुजर रहा है।

इस मौसम प्रणाली का असर अगले कुछ दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में देखने को मिलेगा। इसके चलते मंगलवार को कोयंबटूर और तिरुप्पुर के पहाड़ी इलाकों के साथ-साथ नीलगिरि, इरोड, सलेम, थेनी, डिंडीगुल और कन्याकुमारी जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है।

मौसम विभाग ने कहा है कि इन क्षेत्रों में दिन के दौरान तेज बारिश हो सकती है। खासकर पहाड़ी जिलों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है क्योंकि भारी बारिश से यातायात और दैनिक गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं।

अधिकारियों के अनुसार, बुधवार से 29 मई तक तमिलनाडु और पुडुचेरी के कई इलाकों में एक या दो स्थानों पर मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौजूदा वायुमंडलीय सिस्टम के प्रभाव से बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं।

चेन्नई और आसपास के इलाकों के लिए मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों तक आसमान में बादल छाए रहने का अनुमान जताया है। शहर के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और बीच-बीच में बूंदाबांदी हो सकती है।

हालांकि बारिश के बावजूद चेन्नई में तापमान अपेक्षाकृत अधिक बना रह सकता है और शहर के कई हिस्सों में गर्म और उमस भरा मौसम जारी रहने की संभावना है।

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि गर्मी और नमी के मेल के कारण बारिश के बीच भी दिन में लोगों को उमस भरी परेशानी महसूस हो सकती है।

मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि जिन जिलों में अच्छी बारिश होगी वहां लोगों को कुछ राहत मिल सकती है लेकिन चेन्नई जैसे शहरी इलाकों में उमस वाला मौसम बना रहने की संभावना है। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है और मौसम की स्थिति के अनुसार आगे अतिरिक्त एडवाइजरी जारी की जा सकती है।

--आईएएनएस

एएमटी/पीएम