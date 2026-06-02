तमिलनाडु के 22 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, अगले एक सप्ताह तक बरसेंगे बादल

चेन्नई, 2 जून (आईएएनएस)। मौसम विज्ञान केंद्र (आरएमसी) ने मंगलवार को तमिलनाडु के 22 जिलों में गरज-चमक और बिजली गिरने के साथ भारी बारिश की संभावना जताई है। दक्षिण केरल और उससे सटे तमिलनाडु क्षेत्र के ऊपर बना चक्रवाती परिसंचरण (साइक्लोनिक सर्कुलेशन) इस मौसम गतिविधि का मुख्य कारण है।

मौसम विभाग के अनुसार, इस प्रणाली के प्रभाव से तमिलनाडु और पुडुचेरी में अगले एक सप्ताह तक बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। राज्य के पश्चिमी, मध्य और दक्षिणी हिस्सों में कई स्थानों पर व्यापक वर्षा होने की संभावना है।

जिन जिलों में भारी बारिश का अनुमान है, उनमें नीलगिरि, कोयंबटूर, तिरुप्पुर, डिंडीगुल, थेनी, करूर, नमक्कल, इरोड, सलेम, तिरुचिरापल्ली, धर्मपुरी, कृष्णागिरि, तिरुपत्तूर, वेल्लोर, रानीपेट, तिरुवन्नामलाई, मदुरै, विरुधुनगर, तेनकासी, तिरुनेलवेली, तूतीकोरिन (थूथुकुडी) और कन्याकुमारी शामिल हैं।

मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि कई इलाकों में बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं और आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने और खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है।

मौसम विभाग के अनुसार, अगले दो दिनों तक पश्चिमी और दक्षिणी तमिलनाडु के कई हिस्सों में भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। मंगलवार और बुधवार को नीलगिरि, कोयंबटूर, थेनी, तिरुप्पुर, तेनकासी, डिंडीगुल, तिरुनेलवेली, कन्याकुमारी, इरोड, नमक्कल और सलेम में विशेष रूप से भारी वर्षा हो सकती है।

इसके अलावा धर्मपुरी, कृष्णागिरि, तिरुपत्तूर, वेल्लोर, रानीपेट और तिरुवन्नामलाई जिलों में भी इसी तरह का मौसम बने रहने का अनुमान है।

अधिकारियों ने बताया कि दक्षिण केरल और आसपास के तमिलनाडु क्षेत्र पर बना चक्रवाती परिसंचरण अरब सागर और आसपास के इलाकों से बड़ी मात्रा में नमी खींच रहा है। इसके कारण बादल बनने की प्रक्रिया तेज हुई है और व्यापक बारिश हो रही है।

राजधानी चेन्नई में मंगलवार को आसमान आमतौर पर बादलों से घिरा रहने की संभावना है। हालांकि यहां गर्म और उमस भरा मौसम बना रह सकता है तथा अधिकतम तापमान लगभग 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। शहर और इसके आसपास के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन फिलहाल भारी बारिश की संभावना नहीं जताई गई है।

प्रशासन ने निचले इलाकों और पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को विशेष सतर्कता बरतने, मौसम विभाग की आधिकारिक चेतावनियों पर नजर रखने और आवश्यक सावधानियां अपनाने की सलाह दी है।

--आईएएनएस

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