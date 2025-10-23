तमिलनाडु: डेल्टा क्षेत्र में बारिश से धान बर्बाद, खरीद में देरी से किसान परेशान

चेन्नई, 23 अक्टूबर (आईएएनएस)। सत्तारूढ़ डीएमके और विपक्षी दल अन्नाद्रमुक के वरिष्ठ नेताओं ने उत्तर-पूर्वी मानसून के प्रभाव को देखने के लिए डेल्टा जिलों का दौरा किया है, लेकिन कावेरी क्षेत्र में किसानों की परेशानियां लगातार बढ़ जा रही हैं।

मानसून के प्रभाव से धान की खरीद में देरी और भारी बारिश ने हजारों टन कटी हुई कुरुवई फसलों को या तो क्षतिग्रस्त कर दिया है या उनके सड़ने का खतरा पैदा कर दिया है।

विपक्ष के नेता और अन्नाद्रमुक महासचिव एडप्पादी के पलानीस्वामी ने बुधवार को डेल्टा क्षेत्र के कई जिलों का दौरा किया और किसानों से बातचीत की। इसके बाद उन्होंने डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट सेंटरों (डीपीसी) के बाहर बारिश से भीगे धान के ढेरों का निरीक्षण किया।

इसी बीच, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री आर सक्करपानी ने खरीद और भंडारण व्यवस्था की समीक्षा के लिए जिला अधिकारियों के साथ बैठक की और आश्वासन दिया कि उठाव और मिलिंग में तेजी लाने के लिए तत्काल कदम उठाए जा रहे हैं। किसान संघों का कहना है कि नुकसान को रोकने के लिए सरकार बहुत देर से आई है।

तमिलनाडु के सभी किसान संघों की समन्वय समिति के अध्यक्ष पीआर पांडियन ने इस स्थिति को एक ऐतिहासिक अवरोधक के रूप में वर्णित किया है। पांडियन ने कहा, "इस साल कुरुवाई के तहत 6.31 लाख से अधिक जमीन पर खेती की गई थी, जिससे लगभग 13 लाख टन धान की खेती हुई। लेकिन, अब तक केवल लगभग छह लाख टन की बारिश हो पाई है, जिसमें लगभग चार लाख टन बारिश की मात्रा बढ़ गई है।"

उन्होंने कहा कि दो लाख टन धान की कटाई अभी बाकी है। धान की बोरियां कई दिनों से डीपीसी के सामने रखी हुई हैं, जो अब लगातार बारिश से भी ज्यादा हो गई हैं। इससे किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

कावेरी किसान संरक्षण संघ के महासचिव कावेरी एस धनपालन ने कहा, "इस सीजन में कुरुवई की फसल बहुत अच्छी थी, लेकिन लगातार बारिश ने फूलों को नुकसान पहुंचाया है।

किसानों ने कहा कि डीपीसी अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा काम कर रहे हैं; प्रत्येक डीपीसी में लगभग 3,000 बोरियां रखने की व्यवस्था है, लेकिन अब उनमें 10,000 से ज़्यादा बोरियां रखी जा रही हैं।

--आईएएनएस

एसएके/पीएसके