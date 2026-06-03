तमिलनाडु: 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी महेश कुमार अग्रवाल ने ग्रहण किया डीजीपी का पदभार

चेन्नई, 3 जून (आईएएनएस)। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी महेश कुमार अग्रवाल ने बुधवार सुबह तमिलनाडु के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) का पदभार संभाल लिया। वह राज्य पुलिस बल का नेतृत्व करने वाले 34वें अधिकारी बन गए हैं।

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उन्होंने सुबह 10:45 बजे चेन्नई के कामराजर सलाई स्थित डीजीपी मुख्यालय में कार्यभार ग्रहण किया।

महेश कुमार अग्रवाल की नियुक्ति हाल ही में संपन्न हुए तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के बाद हुई है। चुनाव के दौरान भारतीय चुनाव आयोग के निर्देश पर वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी संदीप राय राठौर को तमिलनाडु पुलिस का प्रभारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। टीवीके के नेतृत्व में नई सरकार बनने के बाद पूर्णकालिक डीजीपी की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई।

राज्य सरकार ने राजीव कुमार, संदीप राय राठौर और महेश कुमार अग्रवाल के नामों का पैनल यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को भेजा था।

नई दिल्ली में हुई बैठक में यूपीएससी ने इस पैनल को मंजूरी दी, जिसके बाद राज्य सरकार ने महेश कुमार अग्रवाल को तमिलनाडु पुलिस के सर्वोच्च पद के लिए चुना।

1994 बैच के आईपीएस अधिकारी महेश कुमार अग्रवाल के पास पुलिस सेवा का तीन दशक से अधिक का अनुभव है। उन्होंने तमिलनाडु में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है।

पंजाब में जन्मे अग्रवाल ने कानून की पढ़ाई की है और वह एक योग्य अधिवक्ता (वकील) भी हैं। उन्हें तमिल, अंग्रेजी, हिंदी और पंजाबी भाषाओं का अच्छा ज्ञान है। अपने पूरे करियर में उन्होंने कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली हैं और आधुनिक पुलिसिंग तथा अपराध रोकथाम पर विशेष ध्यान दिया है।

उन्होंने चेन्नई में तीन वर्षों तक पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) के रूप में काम किया। इसके अलावा वह चेन्नई में ट्रैफिक डीसीपी और तूतीकोरिन जिले के पुलिस अधीक्षक (एसपी) भी रह चुके हैं।

चेन्नई में सीसीटीवी निगरानी नेटवर्क के विस्तार में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। माना जाता है कि इससे शहर में अपराधों का पता लगाने और सार्वजनिक सुरक्षा को मजबूत करने में मदद मिली।

उन्होंने 'नाइट क्राइम टू जीरो' पहल भी शुरू की थी, जिसका उद्देश्य रात के समय होने वाले अपराधों को कम करना था।

महेश कुमार अग्रवाल ने कई बड़े और चर्चित मामलों की जांच और निगरानी की है। इनमें चर्चित सेलम ट्रेन डकैती मामला भी शामिल है।

उत्कृष्ट सेवाओं के लिए उन्हें मुख्यमंत्री उत्कृष्ट सेवा पदक से भी सम्मानित किया जा चुका है।

उनकी नियुक्ति तमिलनाडु पुलिस में एक नए अध्याय की शुरुआत मानी जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि उनका व्यापक अनुभव और तकनीक आधारित पुलिसिंग पर जोर राज्य में कानून-व्यवस्था और सार्वजनिक सुरक्षा को और मजबूत करेगा।

--आईएएनएस

एएमटी/वीसी