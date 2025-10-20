तेलंगाना : दीपावली पर चारमीनार मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

हैदराबाद, 20 अक्टूबर (आईएएनएस)। दीपावली के अवसर पर दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु ऐतिहासिक चारमीनार से सटे भाग्यलक्ष्मी मंदिर में पहुंचे।

भाजपा सांसद के. लक्ष्मण, पार्टी की तेलंगाना इकाई के अध्यक्ष रामचंदर राव, भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के नेता और पूर्व मंत्री टी. हरीश राव और विधायक डी. नागेंद्र उन नेताओं में शामिल थे जिन्होंने मंदिर में पूजा-अर्चना की।

त्योहार के लिए मंदिर को विशेष रूप से सजाया गया था। हैदराबाद और सिकंदराबाद के विभिन्न शहरों से लोग दर्शन के लिए मंदिर में उमड़ पड़े। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस ने मंदिर के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे।

लक्ष्मण ने कहा कि उन्होंने देश के विकास और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर लोगों को स्थानीय उत्पादों का उपयोग करना चाहिए।

पत्रकारों से बात करते हुए, रामचंदर राव ने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरों में कमी के साथ, लोग असली दिवाली मना रहे हैं।

उन्होंने कहा, "हम दिवाली को बुराई पर अच्छाई और अंधकार पर प्रकाश की जीत के प्रतीक के रूप में मनाते हैं। इसी दिन भगवान राम ने रामराज्य की स्थापना की थी।"

बीआरएस नेता हरीश राव ने दिवाली के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने मीडियाकर्मियों से कहा कि उन्होंने लोगों की सुख-समृद्धि के लिए प्रार्थना की। हैदराबाद को धार्मिक सद्भाव का प्रतीक बताते हुए हरीश राव ने कहा कि उन्होंने शहर के और अधिक विकास की कामना की।

पूर्व मंत्री ने आरोप लगाया कि राज्य की कांग्रेस सरकार कानून-व्यवस्था बनाए रखने में विफल रही है। उन्होंने गृह विभाग का कार्यभार संभाल रहे मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी की आलोचना की।

हरीश राव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस शासन में पुलिसकर्मियों को कोई सुरक्षा नहीं है। उन्होंने निजामाबाद में हुई घटना का हवाला दिया जिसमें एक आदतन अपराधी ने एक पुलिस कांस्टेबल की चाकू मारकर हत्या कर दी। उन्होंने मांग की कि सरकार मृतक कांस्टेबल के परिवार को हर संभव मदद प्रदान करे।

--आईएएनएस

एससीएच