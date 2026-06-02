तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस पर राष्ट्रपति मुर्मु, उपराष्ट्रपति और पीएम मोदी ने दीं शुभकामनाएं

नई दिल्ली, 2 जून (आईएएनएस)। तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति मुर्मु ने कहा कि तेलंगाना को एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मेहनती लोगों का आशीर्वाद प्राप्त है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "तेलंगाना के लोगों को राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तेलंगाना को एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मेहनती लोगों का आशीर्वाद प्राप्त है। पिछले कुछ वर्षों में, इस राज्य ने नवाचार और विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। मैं तेलंगाना के लोगों के निरंतर विकास और खुशहाली की कामना करता हूं।"

उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस पर अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा, "समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और जीवंत परंपराओं से संपन्न, तेलंगाना ने अपने लोगों की रचनात्मकता, नवाचार, कड़ी मेहनत और दृढ़ता के माध्यम से राष्ट्र की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कामना है कि यह अवसर सभी को राज्य के कल्याण और 'विकसित भारत' के स्वप्न को साकार करने के लिए मिलकर काम करने के लिए प्रेरित करे।"

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट किया, "तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर तेलंगाना के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। तेलंगाना के लोग अपनी रचनात्मकता और उद्यमशीलता की भावना के लिए जाने जाते हैं। इस राज्य का इतिहास समृद्ध और संस्कृति गौरवशाली है, जो साहस, दृढ़ संकल्प और जुझारू भावना के प्रतीक हैं।"

उन्होंने आगे लिखा, "केंद्र सरकार तेलंगाना की विकास यात्रा में अपना पूर्ण सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसका उद्देश्य 'विकसित भारत' के हमारे साझा स्वप्न को साकार करना है। मैं तेलंगाना के सभी लोगों के अच्छे स्वास्थ्य, सुख और सफलता के लिए प्रार्थना करता हूं।"

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और जीवंत भावना के लिए विख्यात, तेलंगाना अपने लोगों की शक्ति, दृढ़ता और आकांक्षाओं को दर्शाता है। कामना है कि यह राज्य प्रगति और समृद्धि के पथ पर निरंतर आगे बढ़ता रहे, और तेलंगाना के लोग सुख-समृद्धि व उत्तम स्वास्थ्य से परिपूर्ण रहें।"

इससे पहले, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दीं। उन्होंने लिखा, "तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर मैं राज्य के समस्त लोगों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। अपनी विशिष्ट संस्कृति और असाधारण औद्योगिक क्षमता के साथ, तेलंगाना राष्ट्र की प्रगति में एक अहम भूमिका निभाता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह राज्य विकास की नई ऊंचाइयों को छूता रहेगा और भारत की गरिमा व प्रतिष्ठा को और भी उच्च स्तरों तक ले जाएगा।"

--आईएएनएस

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