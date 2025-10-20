तंजावुर: बृहदेश्वर मंदिर में दीपावली पर भगवान शिव का विशेष अभिषेक, भक्तों में उत्साह

तंजावुर, 20 अक्टूबर (आईएएनएस)। तमिलनाडु के तंजावुर के विश्व प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर में दीपावली के पावन अवसर पर भगवान शिव का विशेष अभिषेक अनुष्ठान संपन्न हुआ।

यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त इस ऐतिहासिक मंदिर में हजारों भक्तों ने हिस्सा लिया। यह अनुष्ठान दीपावली के उत्सव को और भी भव्य बना गया।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, अनुष्ठान की शुरुआत सुबह भगवान शिव के विशेष स्नान से हुई। पुजारियों ने भगवान को दूध, चंदन, शहद और अन्य पवित्र पदार्थों से स्नान कराया। इसके बाद भगवान शिव और देवी बृहन्नायकी को नए वस्त्र और फूलों से सजाया गया। मंदिर परिसर मंत्रोच्चार और फूलों की सुगंध से गूंज उठा, जिसने एक शांत और आध्यात्मिक माहौल बनाया।

दीपावली के मौके पर मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। भगवान शिव और देवी बृहन्नायकी के दर्शन के लिए भक्तों ने लंबी कतारों में इंतजार किया। कई भक्त सुबह जल्दी पहुंच गए थे, ताकि वे इस विशेष पूजा का हिस्सा बन सकें। मंदिर को दीपों और फूलों से खूबसूरती से सजाया गया था, जिसने उत्सव की रौनक को और बढ़ा दिया।

अनुष्ठान के बाद शाम को महादीपार्पण (दीपदान) का भव्य आयोजन हुआ। सैकड़ों दीपों की रोशनी से मंदिर का परिसर जगमगा उठा। इस दृश्य ने भक्तों के मन में आध्यात्मिक उत्साह और शांति का संचार किया। भक्तों ने भगवान शिव और देवी बृहन्नायकी का आशीर्वाद लिया और अपने परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की।

मंदिर प्रशासन ने इस अवसर पर सुरक्षा और व्यवस्था के लिए विशेष इंतजाम किए थे। स्थानीय अधिकारियों ने भी भीड़ प्रबंधन में सहयोग किया, ताकि भक्तों को कोई असुविधा न हो। भक्तों ने इस आयोजन को ऐतिहासिक और यादगार बताया। एक भक्त ने कहा, "यहां का माहौल इतना दिव्य था कि मन शांति और आनंद से भर गया।"

