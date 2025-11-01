तेजस्वी यादव के नौकरी वाले बयान पर सुधांशु शेखर बोले, शर्म आनी चाहिए

मधुबनी, 1 नवंबर (आईएएनएस)। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। इसलिए सभी पार्टियों ने अपने चुनावी अभियान में पूरी ताकत झोंक दी है। मधुबनी के हरलखी से जेडीयू प्रत्याशी सुधांशु शेखर ने बिहार में एनडीए सरकार बनने का दावा किया है। उन्होंने राजद नेता तेजस्वी यादव को उनके नौकरी से जुड़े बयान पर भी घेरा।

सुधांशु शेखर ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, "एनडीए की सरकार में जो काम हुआ है, उसको लेकर हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। जो 20 साल में हुआ है और जो बचा हुआ काम है, उसे भी हम करेंगे।"

उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि जो इसे जुमलेबाजी बोलते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि हर परिवार को नौकरी देने जैसा झूठ नहीं बोलना चाहिए। जनता को बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए। ऐसे लोगों को खुद पर शर्म आनी चाहिए। इतना बिहार का बजट भी नहीं है, कहां से लाएंगे पैसा? वे ऐसे ही बोलते रहते हैं।

दरअसल तेजस्वी यादव ने बिहार में हर उस परिवार को सरकारी नौकरी देने का वादा किया है, जिसमें अभी तक कोई सरकारी नौकरी नहीं है।

सुधांशु शेखर ने कहा कि बिहार में जितना काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज में हुआ है, उतना इससे पहले नहीं हुआ। हम लोग जनता की समस्याओं को सुनते हैं और उसे दूर करने का प्रयास करते हैं। विपक्ष की तरह झूठे वादे कर सरकार बनाने की कोशिश नहीं करते हैं।

उन्होंने कहा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार नहीं बनने वाली है। जनता का रुझान एनडीए की तरफ ही है। डबल इंजन की सरकार बिहार का तेजी से विकास करेगी। लालू यादव पर निशाना साधते हुए सुधांशु शेखर ने कहा कि बिहार में जितना भ्रष्टाचार इनके कार्यकाल में हुआ था, उतना कभी नहीं होने वाला है। बिहार की जनता कभी उन दिनों को नहीं भूलने वाली है। आज भी उन दिनों को सोचकर लोगों को डर लगता है। बिहार में जंगलराज अब वापस नहीं आने वाला है।

उन्होंने कहा कि चुनाव में महागठबंधन बहुत पीछे हो गई है। एनडीए की सरकार बनने जा रही है। चुनाव परिणाम आने के बाद ही सबको सच पता चल जाएगा। अभी कोई कुछ भी बोल सकता है, किसी को कोई रोकने वाली नहीं है।

--आईएएनएस

एसएके/वीसी