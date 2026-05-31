टिफनी ट्रंप पति संग जैसलमेर पहुंचीं, अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने किया स्वागत

नई द‍िल्‍ली, 31 मई (आईएएनएस)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी टिफनी ट्रंप अपने पति माइकल बोलस के साथ राजस्थान के जैसलमेर पहुंचीं। इस दौरान भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर भी मौजूद रहे, जिन्होंने जैसलमेर को 'खूबसूरत' बताते हुए अपने दौरे की जानकारी साझा की।

भारत में अमेर‍िकी राजदूत सर्ज‍ियो गोर ने सोशल मीड‍िया प्‍लेटफॉर्म एक्‍स पोस्‍ट में कहा, ''अभी-अभी खूबसूरत जैसलमेर पहुंचा हूं।'' यह दौरा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की छोटी बेटी टिफनी ट्रंप और उनके पति माइकल बुलोस के जैसलमेर पहुंचने को लेकर है।

टिफनी ट्रंप अपने पति माइकल बोलस के साथ रविवार को एक निजी विमान से जैसलमेर पहुंचीं। जैसलमेर के सिविल हवाई अड्डे पर पहुंचने पर उनका स्वागत राजस्थानी संस्कृति और परंपरा के अनुसार किया गया।

जैसलमेर की जिला प्रशासन और पुलिस ने दौरे को देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी है। जैसलमेर एक संवेदनशील सीमा वाला जिला है, इसलिए अधिकारी पर्यटन वाले जगहों और दौरे से जुड़ी जगहों पर सुरक्षा इंतजाम पर करीब से नजर रख रहे हैं। इस दौरे से जैसलमेर की टूरिज्म इंडस्ट्री के स्टेकहोल्डर्स, जिसमें होटल ऑपरेटर और टूर गाइड शामिल हैं, में काफी उत्साह है।

जानकारी के अनुसार ट‍िफनी और उनके पत‍ि अपने दौरे के दौरान लग्जरी सूर्यगढ़ होटल में रुकेंगे। इस दौरान, टिफनी ट्रंप जैसलमेर की कुछ मशहूर ऐतिहासिक जगहों को एक्सप्लोर करेंगी, जिसमें दुनियाभर में मशहूर सोनार किला (जैसलमेर किला), पटवों की हवेली और गड़ीसर झील शामिल हैं। उनकी जैसलमेर यात्रा सोमवार को समाप्त होने की उम्मीद है। टिफनी ने अपने निजी भारत दौरे की शुरुआत नई दिल्ली से की।

टिफनी ट्रंप और माइकल बुलोस शुक्रवार को स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर गए। ट्रंप की बेटी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर मंदिर के आर्किटेक्चर की फोटो शेयर की। इसके बाद दोनों शनिवार को आगरा गए और ताजमहल का दीदार किया। यहां उन्होंने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्मारक पर अलग-अलग पोज में फोटो खिंचवाईं।

इससे पहले नवंबर 2018 में डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप के पति और उस समय व्हाइट हाउस के वरिष्ठ सलाहकार जेरेड कुशनर के साथ सूर्यगढ़ होटल में एक हाई-प्रोफाइल शादी में शामिल होने के लिए शहर आए थे। उस दौरान, राजस्थान पुलिस और अमेरिकी सुरक्षा अधिकारियों ने वेन्यू के आसपास कड़े सुरक्षा इंतजाम किए थे।

--आईएएनएस

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