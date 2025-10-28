Swati Maliwal Bhagwant Mann : पंजाब सीएम भगवंत मान के वायरल वीडियो पर केजरीवाल की चुप्पी चिंताजनक : स्वाति मालीवाल

नई दिल्ली: राज्यसभा सांसद और सामाजिक कार्यकर्ता स्वाति मालीवाल ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर गंभीर आरोप लगाए हैं और इस मामले में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल से निष्पक्ष जांच की मांग की है।

मालीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट करते हुए लिखा, "पंजाब सीएम भगवंत मान का आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। जिसने यह वीडियो जारी किया है, वह सीएम मान का पुराना दोस्त बताया जा रहा है। उसका दावा है कि उसके पास ऐसे आठ और वीडियो हैं। एक वीडियो में भगवंत मान को गुरु नानक देव और गुरु गोबिंद सिंह की बेअदबी करते हुए दिखाया गया है। यह बेहद गंभीर मामला है और इससे पार्टी की छवि को भारी नुकसान हो रहा है। मैंने इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर केजरीवाल को पत्र लिखा है।"

उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब में सभी लोग मुख्यमंत्री की शराब की लत से परिचित हैं। स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया, "सीएम मान सरकारी मीटिंग्स और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नशे की हालत में पहुंचते हैं। केजरीवाल को सारी वीडियो मंगवाकर जांच करवानी चाहिए। उनकी चुप्पी से पार्टी को नुकसान हो रहा है।"

स्वाति मालीवाल ने अपने औपचारिक पत्र में लिखा, "जगमन समरा नामक व्यक्ति (जो भगवंत मान का पुराना मित्र होने का दावा करता है) ने कुछ आपत्तिजनक वीडियो जारी किए हैं। उसका कहना है कि उसके पास ऐसे कई और वीडियो हैं, जिनमें एक वीडियो में शराब की बूंदें गुरु नानक देव और गुरु गोबिंद सिंह की तस्वीरों पर गिराई जा रही हैं। यदि इन आरोपों में एक प्रतिशत भी सच्चाई है, तो यह बहुत बड़ी बेअदबी है।"

उन्होंने केजरीवाल से मांग की कि इस पूरे मामले की सीबीआई जैसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई जाए ताकि सच सामने आ सके।

स्वाति मालीवाल ने पत्र में यह भी उल्लेख किया कि भगवंत मान को जर्मनी-भारत की उड़ान से नशे की हालत में उतारा गया था, जो भारत के लिए शर्मनाक पल था। उन्होंने लिखा, "एक राज्य के मुख्यमंत्री का इस तरह का व्यवहार चिंताजनक है। कई वरिष्ठ अधिकारियों ने भी कहा है कि मुख्यमंत्री कई बार बैठकों में अस्थिर रहते हैं।"

मालीवाल ने पत्र के अंत में लिखा, "आपकी चुप्पी बेहद चिंताजनक है। पंजाब की जनता और पार्टी कार्यकर्ता चाहते हैं कि आप इस पर तुरंत कार्रवाई करें।"

इस पत्र और पोस्ट के बाद 'आप' के भीतर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। फिलहाल, पार्टी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।