Swathya Nari Campaign : ‘स्वस्थ नारी सशक्त परिवार’ के तहत 6.5 करोड़ लाख महिलाओं ने कराई स्वास्थ्य जांच, जेपी नड्डा ने इसे बताया ऐतिहासिक

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस (17 सितंबर) पर शुरू किए गए 'स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार' अभियान के तहत देशभर में आयोजित लगभग 18 लाख स्वास्थ्य शिविरों में 6 करोड़ 50 लाख महिलाओं ने स्वास्थ्य जांच कराई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने इस अभियान को ऐतिहासिक बताया है।

उन्होंने कहा कि यह अभियान महिलाओं के स्वास्थ्य और सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक देशभर में कुल 18 लाख स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए गए, जिनमें 6 करोड़ 50 लाख महिलाओं ने हेल्थ चेकअप कराया और डॉक्टरों से परामर्श प्राप्त किया। यह स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि है।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 'स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार' का जिक्र करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 17 सितंबर को शुरू किया गया। दो सप्ताह तक चलने वाला ‘स्वस्थ नारी सशक्त परिवार’ अभियान, देशभर में आयोजित लगभग 18 लाख स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से 6 करोड़ 50 लाख महिलाओं की जांच के ऐतिहासिक पड़ाव को पार कर लिया है। यह अभियान 2 अक्टूबर को संपन्न हुआ।

जेपी नड्डा ने कहा कि यह असाधारण उपलब्धि महिलाओं के स्वास्थ्य को सुदृढ़ परिवारों और समृद्ध समुदायों के केंद्र में रखने के राष्ट्र के सामूहिक संकल्प को दर्शाती है। आइए, हम प्रत्येक महिला को अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने, नियमित स्वास्थ्य जांच कराने और एक स्वस्थ, सशक्त भविष्य की ओर अग्रसर होने के लिए प्रोत्साहित करके इस गति को जारी रखें।

इस अभियान के तहत गुजरात, मुंबई, राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में आयोजित इन शिविरों में महिलाओं ने प्रधानमंत्री मोदी के इस अभियान की जमकर सराहना की। महिलाओं का कहना है कि प्रधानमंत्री लगातार उनके हित में कार्य कर रहे हैं और उनके स्वास्थ्य की चिंता करना इस बात का प्रमाण है।

महिलाओं ने ने कहा, "हमें गर्व है कि पीएम मोदी हमारे स्वास्थ्य और सशक्तिकरण के लिए इतने समर्पित हैं।