Swasth Nari Sashakt Parivar : 18 लाख से अधिक स्वास्थ्य शिविरों के साथ संपन्न हुआ 'स्वस्थ नारी सशक्त परिवार' अभियान

'स्वस्थ नारी सशक्त परिवार' अभियान से लाखों परिवारों को मिला स्वास्थ्य लाभ
Oct 04, 2025, 05:43 AM
18 लाख से अधिक स्वास्थ्य शिविरों के साथ संपन्न हुआ 'स्वस्थ नारी सशक्त परिवार' अभियान

नई दिल्ली: पूरे देश में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चला 'स्वस्थ नारी सशक्त परिवार' अभियान व्यापक भागीदारी के साथ संपन्न हुआ, जिससे व्यापक स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से लाखों महिलाओं, बच्चों और परिवारों को लाभ हुआ।

2 अक्टूबर के अंत तक अभियान के तहत 18 लाख (18,08,071) से अधिक स्वास्थ्य शिविर (स्क्रीनिंग और विशेष शिविर दोनों सहित) आयोजित किए गए, जिसमें देश भर में लगभग 10 करोड़ नागरिकों (9,85,63,619) की उपस्थिति दर्ज की गई और 6.5 करोड़ से अधिक महिलाओं को लाभ हुआ।

इस अभियान के दौरान 1.78 करोड़ से अधिक नागरिकों की उच्च रक्तचाप और 1.72 करोड़ से अधिक नागरिकों की मधुमेह के लिए जांच की गई। 37 लाख से अधिक महिलाओं की स्तन कैंसर और 19 लाख से अधिक की गर्भाशय ग्रीवा कैंसर के लिए स्क्रीनिंग की गई। 69 लाख से अधिक लोगों की मौखिक कैंसर स्क्रीनिंग की गई। 62.60 लाख से अधिक प्रसवपूर्व जांचें की गईं, जबकि 1.43 करोड़ से अधिक बच्चों को जीवन रक्षक टीके लगाए गए। 1.51 करोड़ से अधिक लोगों की एनीमिया के लिए जांच की गई। पोषण परामर्श सत्र 1.16 करोड़ से अधिक लोगों तक पहुंचे। 85 लाख से अधिक नागरिकों की टीबी और 10.23 लाख की सिकल सेल रोग के लिए स्क्रीनिंग की गई । 10.69 लाख निक्षय मित्र पंजीकृत किए गए। 4.30 लाख से अधिक रक्तदाताओं का पंजीकरण हुआ, साथ ही 10.69 लाख से अधिक आयुष्मान/पीएम-जेएवाई कार्ड जारी किए गए।

एनएचएम स्वास्थ्य शिविरों के व्यापक नेटवर्क के अलावा, एम्स, अन्य राष्ट्रीय महत्व के संस्थान (आईएनआई), तृतीयक स्वास्थ्य सेवा अस्पताल, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, मेडिकल कॉलेज और निजी संस्थान भी इस राष्ट्रीय अभियान में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। इन संस्थानों ने हजारों विशेष शिविरों का आयोजन किया है, जहां लाभार्थियों को उन्नत जांच, निदान, परामर्श और उपचार सेवाएं प्रदान की गई हैं, जिससे राज्य सरकारों और सामुदायिक स्तर के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के प्रयासों को बल मिला है।

स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान भारत में महिलाओं और बच्चों के लिए अब तक का सबसे बड़ा स्वास्थ्य अभियान है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के संयुक्त नेतृत्व में इस पहल के तहत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक देश भर के आयुष्मान आरोग्य मंदिरों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी), जिला अस्पतालों और अन्य सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में लाखों स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया गया ताकि सामुदायिक स्तर पर महिला-केंद्रित निवारक, प्रोत्साहनकारी और उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा सकें।

स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान ने गैर-संचारी रोगों, एनीमिया, तपेदिक और सिकल सेल रोग की जांच, शीघ्र पहचान और उपचार के संबंधों को मजबूत किया। साथ ही प्रसवपूर्व देखभाल, टीकाकरण, पोषण, मासिक धर्म स्वच्छता, जीवनशैली और मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता गतिविधियों के माध्यम से मातृ, शिशु और किशोर स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया गया। इस अभियान ने मोटापे की रोकथाम, बेहतर पोषण और स्वैच्छिक रक्तदान पर विशेष जोर देते हुए समुदायों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया।

 

 

