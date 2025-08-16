भारत समाचार

Swami Mahendra Das Statement: नया भारत धमकी बर्दाश्त नहीं करता, मुंहतोड़ जवाब देता है : स्वामी महेंद्र दास महाराज

स्वामी महेंद्र दास का मोदी को समर्थन, राहुल पर हमला और जन्माष्टमी पर शुभकामनाएं।
Aug 16, 2025, 11:47 AM
मथुरा: वृंदावन स्थित श्री राम कृष्ण इंटरनेशनल के अध्यक्ष स्वामी महेंद्र दास महाराज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान, ‘खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता,’ का समर्थन करते हुए कहा कि यह बयान देश की भावनाओं को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि नया भारत धमकियों को बर्दाश्त नहीं करता, बल्कि मुंहतोड़ जवाब देता है, और इस विचार के साथ पूरा देश पीएम मोदी के साथ खड़ा है।

आईएएनएस से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह नया भारत है, जो चुनौतियों को बर्दाश्त नहीं करता, बल्कि परमाणु हमले, बमबारी या घुसपैठ की धमकियों का मुंहतोड़ जवाब देता है, चाहे वह कोई भी देश हो।

भारत की युवा शक्ति को सबसे बड़ी ताकत बताते हुए उन्होंने कहा कि हर युवा अपने आप में एक आर्मी है। साधु-संत भी पीएम मोदी के साथ मजबूती से खड़े हैं।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल न होने पर उन्होंने इसे संकीर्ण मानसिकता का परिचय बताया और कहा कि देश की आजादी सभी नागरिकों के लिए है, चाहे उनमें वैचारिक मतभेद हों। 15 अगस्त का राष्ट्रीय पर्व देश की एकता का प्रतीक है, और राष्ट्र के मुद्दों पर सभी को एकजुट होकर भाग लेना चाहिए, भले ही पार्टी की विचारधारा अलग हो। लेकिन, राहुल गांधी ने अपनी संकीर्ण मानसिकता का परिचय दिया।

सपा से निष्कासित विधायक पूजा पाल की ओर से सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ किए जाने पर उन्होंने तर्क दिया कि यदि पूजा पाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की, तो उन्होंने इसमें कोई गलती नहीं की है। विधायक के रूप में चुने जाने के बाद वह सदन का हिस्सा हैं, और यदि मुख्यमंत्री अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो उनकी तारीफ करने में कोई हर्ज नहीं है।

स्वामी महेंद्र दास महाराज ने सपा प्रवक्ता के उस बयान की कड़ी निंदा की, जिसमें राम मंदिर के अध्यक्ष को लेकर विवादित टिप्पणी की गई। उन्होंने इसे सपा की इस्लामिक विचारधारा और वोटबैंक की राजनीति का हिस्सा बताते हुए संतों पर आरोप लगाने को अनुचित ठहराया। साथ ही, उन्होंने आरोप लगाया कि सपा सरकार के समय में ही कारसेवकों पर गोलियां चलाई गई थीं, जिसमें सपा कार्यकर्ताओं और प्रशासन की भूमिका थी।

कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर उन्होंने देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी और भगवान श्री कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम बताते हुए कहा कि समाज में प्रेम, सद्भाव और भक्ति का प्रसार उनकी देन है। उन्होंने बताया कि वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर और जानकी वल्लभ मंदिर में जन्माष्टमी का उत्सव अत्यंत दिव्य और भव्य रूप से मनाया जा रहा है, साथ ही मथुरा, कृष्ण की जन्मभूमि, में भी यह पर्व भव्यता के साथ मनाया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि देशभर के मंदिरों में रात 12 बजे भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है, जिसमें पंचामृत और पुष्पों से दिव्य अभिषेक और भोग अर्पित किया जाता है। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण भाव के भूखे हैं, और भक्ति के साथ उनकी पूजा-अर्चना सर्वोपरि है।

 

