Swami Chaitanyanand Case : बहाने से छात्राओं को बुलाता था चैतन्यानंद, बाथरूम में लगा रखे थे सीसीटीवी, जांच जारी

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ गंभीर आरोपों की जांच शुरू की है। इसी बीच, नया खुलासा यह हुआ है कि चैतन्यानंद ने लड़कियों के बाथरूम के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगवाए थे, लेकिन बाद में सभी फुटेज डिलीट कर दिए गए। पुलिस अब डीवीआर से फुटेज रिट्रीव करने की कोशिश कर रही है।

एफआईआर के अनुसार, एक पीड़ित छात्रा ने बताया कि अक्टूबर 2024 में एडमिशन के बाद दीपावली से पहले चैतन्यानंद से उसकी पहली मुलाकात हुई। इस दौरान स्वामी ने उसे अजीब नजरों से देखा और डिमोटिवेट करने वाली बातें की। होली के अवसर पर सभी छात्राओं को लाइन में खड़ा कर स्वामी को सबसे पहले रंग लगाने का आदेश दिया गया। होली के बाद चैतन्यानंद ने छात्रा को अपने ऑफिस बुलाकर जबरन वीडियो रिकॉर्डिंग की और आपत्तिजनक बातें कही।

दिसंबर 2024 में होस्टल की सीढ़ियों से गिरने के बाद छात्रा को हेयरलाइन फ्रैक्चर हुआ। आरोप है कि चैतन्यानंद ने एक्स-रे रिपोर्ट भेजने के बहाने छात्रा को अपने निजी मोबाइल नंबर पर संपर्क करने को कहा। इसके बाद उन्होंने छात्रा को अनुचित मैसेज भेजने शुरू किए। मैसेज का जवाब न देने पर छात्रा को नोटिस और मार्क्सशीट में नंबर काटने की धमकी दी गई।

इसी तरह, मार्च 2025 में चैतन्यानंद ने नई बीएमडब्ल्यू कार की पूजा के बहाने छात्राओं को बुलाया और देर रात एक छात्रा को निजी तौर पर मिलने के लिए मैसेज किया।

एफआईआर में जिक्र है कि जून 2025 में ऋषिकेश यात्रा के दौरान चैतन्यानंद ने छात्राओं को असामान्य समय पर बुलाया और उनके साथ छेड़छाड़ की। विरोध करने वाली छात्राओं को परीक्षा में बैठने से रोका गया और उनके नंबर काटे गए। इतना ही नहीं, स्वामी ने छात्राओं के माता-पिता से संपर्क रोकने के लिए उनके मोबाइल फोन में माता-पिता के नंबर ब्लॉक कर दिए। एक छात्रा ने आरोप लगाया कि स्वामी ने उसे धमकी दी कि उसके भाई को हल्द्वानी के एसपी के जरिए उठवा देंगे।

छात्राओं ने इंस्टीट्यूट की कर्मचारियों श्वेता, भावना और काजल पर चैतन्यानंद का साथ देने का आरोप लगाया है। इन कर्मचारियों ने कथित तौर पर छात्राओं से जबरन चैट डिलीट करवाईं और माफी का मेल लिखवाया।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, फिलहाल मामले की जांच के तहत अलग-अलग राज्यों में रेड भी जारी की गई है और गिरफ्तारी के प्रयास तेज किए जा रहे हैं।

इसके अलावा, मठ की जमीन पर बने होस्टल में 75 लड़कियों के रहने की व्यवस्था थी, लेकिन वर्तमान में होस्टल खाली है क्योंकि सभी छात्राएं अपने-अपने घर लौट चुकी हैं। इसके अलावा, पुलिस उस बीएमडब्ल्यू कार की तलाश कर रही है, जिसका जिक्र पीड़ित छात्राओं ने शिकायत में किया।