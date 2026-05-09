Suvendu Adhikari CM : सुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में लेंगे शपथ

नई दिल्ली: सुवेंदु अधिकारी शनिवार को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित समारोह में पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने वाले हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है।

इससे पहले शुक्रवार को, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आधिकारिक तौर पर सुवेंदु अधिकारी को पश्चिम बंगाल के अगले मुख्यमंत्री के रूप में घोषित किया, जो स्वतंत्रता के बाद से राज्य में पहली बार भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली सरकार की शुरुआत का प्रतीक है।

यह निर्णय शाह की अध्यक्षता में हाल ही में संपन्न हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के बाद नव निर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ हुई बैठक में लिया गया, जिसके परिणाम 4 मई को घोषित किए गए थे।

बैठक में, पश्चिम बंगाल विधानसभा में भाजपा के विधायक दल के नेता के रूप में अधिकारी के नाम का आधिकारिक तौर पर समर्थन किया गया, जिसका अर्थ है कि वह राज्य के अगले मुख्यमंत्री होंगे।

गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, "राज्य विधानसभा में पार्टी के विधायक दल के नेता के चयन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। कुल आठ प्रस्ताव प्राप्त हुए। सभी प्रस्तावों में केवल एक ही नाम था। दूसरे नाम के प्रस्ताव के लिए पर्याप्त समय दिया गया था। लेकिन कोई दूसरा नाम प्रस्तावित नहीं किया गया। इसलिए, मैंने पश्चिम बंगाल के अगले मुख्यमंत्री के रूप में सुवेंदु अधिकारी का नाम प्रस्तावित किया है।"

इस बार, सुवेंदु अधिकारी पूर्वी मिदनापुर जिले के अपने गृह नगर नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र और दक्षिण कोलकाता के भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र से एक साथ निर्वाचित हुए। भवानीपुर में, उन्होंने अपनी पूर्ववर्ती और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 15,000 से अधिक वोटों के अंतर से हराया।

सुवेंदु अधिकारी ने पहली बार 2021 के विधानसभा चुनावों में नंदीग्राम से ममता बनर्जी को हराया था। इसके बाद, उन्होंने 2026 के चुनाव में एक बार फिर बनर्जी को सत्ता से बेदखल कर दिया है और राज्य में भाजपा की पहली सरकार का नेतृत्व करने के लिए सर्वसम्मत उम्मीदवार के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है।

--आईएएनएस