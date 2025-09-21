भारत समाचार

Suvendu Adhikari Statement : शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल पुलिस पर आरएसएस की रैली में 'अनावश्यक रूप से बाधा डालने' का आरोप लगाया

शुभेंदु अधिकारी ने आरएसएस रैली रोकने पर ममता सरकार और पुलिस को घेरा
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 21, 2025, 04:03 PM
शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल पुलिस पर आरएसएस की रैली में 'अनावश्यक रूप से बाधा डालने' का आरोप लगाया

कोलकाता: पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने रविवार को पश्चिम बंगाल पुलिस पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की राष्ट्रीय सेवा के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित शांतिपूर्ण रैली में अनावश्यक रूप से बाधा डालने का आरोप लगाया।

पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष ने रविवार को जारी एक बयान में कहा, "मैं महेशतला में आज हो रहे घोर अत्याचार से बेहद निराश और क्षुब्ध हूं। ममता पुलिस, निरंकुश तृणमूल कांग्रेस शासन की कठपुतली बनकर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) द्वारा राष्ट्र सेवा के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित शांतिपूर्ण पथ संचलन (रूट मार्च) में बेशर्मी से बाधा डाल रही है।"

उनके अनुसार, पुलिस की यह कार्रवाई न केवल राष्ट्र निर्माण और सेवा के लिए समर्पित एक देशभक्त संगठन पर हमला है, बल्कि हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों और सभा करने की स्वतंत्रता पर सीधा हमला है।

उन्होंने आगे कहा कि ममता बनर्जी के कठोर शासन में, पश्चिम बंगाल उत्पीड़न का अड्डा बन गया है, जहां हिंदू सांस्कृतिक कार्यक्रमों का गला घोंटा जा रहा है, राष्ट्रवादी संगठनों को बाधित किया जा रहा है और गुंडे और घुसपैठिए खुलेआम घूम रहे हैं।

अधिकारी के बयान में कहा गया है, "पुलिस कानून-व्यवस्था बनाए रखने के बजाय, राष्ट्रवाद और एकता की आवाज को दबाने के लिए हथियार का इस्तेमाल कर रही है। शर्म आनी चाहिए ममता पुलिस।"

इस मामले में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस या पुलिस प्रशासन की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई।

रविवार को पश्चिम बंगाल में ईडब्ल्यूआरएसएस का कार्यक्रम इस बार थोड़ा अलग था।

देश के अन्य सभी राज्यों में, आरएसएस की शताब्दी के उपलक्ष्य में सबसे महत्वपूर्ण सभा विजयादशमी के दिन होगी। पश्चिम बंगाल में, वह सभा महालया के दिन ही आयोजित की गई थी।

आरएसएस के प्रचार प्रभारी बिप्लब रॉय ने रविवार को मीडियाकर्मियों को बताया, "हमने महालया के अवसर पर पूरे पश्चिम बंगाल में लगभग एक हजार जगहों पर सभाएं आयोजित करने की योजना बनाई थी। इनमें से लगभग तीन सौ दक्षिण बंगाल में थीं, बाकी मध्य बंगाल और उत्तर बंगाल में थीं। लगभग सभी जगहों से, जहां सभाएं आयोजित की गई थीं, कार्यक्रमों की तस्वीरें और वीडियो हमारे पास पहुंच गए हैं।"

 

 

RSS centenaryOpposition LeaderWest Bengal PoliticsTMC GovernmentBengal Policedemocratic rightsSuvendu Adhikari

Related posts

Loading...

More from author

Loading...