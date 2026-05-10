Suvendu Adhikari Visit : सीएम सुवेंदु अधिकारी के नबन्ना दौरे से पहले सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद

कोलकाता: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने के बाद सुवेंदु अधिकारी सोमवार को पहली बार नबन्ना का दौरा करने वाले हैं। दोपहर 12 बजे अधिकारी नबन्ना (राज्य सचिवालय) के मीटिंग हॉल में एक प्रशासनिक बैठक करेंगे।

उनके दौरे को देखते हुए हावड़ा और कोलकाता पुलिस उस बैठक के आसपास नबन्ना की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने पर काम कर रही हैं। रविवार को सरकारी अधिकारियों ने बताया कि न केवल बैठक कक्ष, बल्कि नबन्ना के बाहरी घेरे की सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा की जा रही है।

कोलकाता पुलिस कमिश्नर अजय नंद और हावड़ा सिटी पुलिस कमिश्नर अखिलेश चतुर्वेदी रविवार तड़के नबन्ना पहुंचे। इस दौरान उनके साथ कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे। सबसे पहले, दो सीपी के नेतृत्व में पुलिस ने नबन्ना परिसर का निरीक्षण किया। वहां सुरक्षा के क्या-क्या इंतज़ाम किए गए थे, इस बारे में विस्तृत जानकारी जुटाई गई।

पुलिस ने नबन्ना में मुख्यमंत्री सुवेंदु की सुरक्षा और उस मीटिंग हॉल की सुरक्षा का जायजा लिया, जहां वे बैठक करने वाले हैं। इसके बाद, अजय और अखिलेश ने नबन्ना के मीटिंग हॉल में सुरक्षा के संबंध में एक आपात बैठक भी की।

सुवेंदु अधिकारी सोमवार को सबसे पहले राज्य प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों के साथ एक बैठक करेंगे। हालांकि, केवल प्रशासनिक समीक्षा ही नहीं, बल्कि सोमवार को उनके दो और बैठकें करने का भी कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री दोपहर में जिलाधिकारियों के साथ एक बैठक कर सकते हैं।

इसके बाद, मुख्यमंत्री दोपहर में राज्य पुलिस के शीर्ष अधिकारियों के साथ भी एक बैठक करेंगे। अधिकारियों के अनुसार, इस बैठक में राज्य पुलिस के महानिदेशक, कोलकाता के पुलिस आयुक्त और राज्य के विभिन्न जोनों के अन्य उच्च-रैंकिंग अधिकारी शामिल होंगे।

शनिवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद सुवेंदु अधिकारी ने राज्य के मुख्य सचिव दुष्यंत नारियाला, गृह सचिव संघमित्रा घोष और डीजीपी सिद्ध नाथ गुप्ता के साथ एक बैठक की। यह बैठक एस्प्लेनेड स्थित लोक निर्माण विभाग के टेंट में हुई। इस बैठक में सुवेंदु अधिकारी ने राज्य की समग्र स्थिति की समीक्षा की।

शनिवार को सुवेंदु अधिकारी के साथ पांच अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली। शपथ लेने वालों में दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशीथ प्रमाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं।

भाजपा सूत्रों के अनुसार, सुवेंदु अधिकारी के मंत्रिमंडल के शेष सदस्यों के सोमवार को शपथ लेने की संभावना है।

उस दिन यह स्पष्ट हो जाएगा कि कौन सा मंत्री कौन सा विभाग संभालेगा। जानकारी मिली है कि राज्यपाल आरएन रवि सोमवार को लोक भवन में मंत्रिमंडल के नए सदस्यों को शपथ दिलाएँगे।

--आईएएनएस

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