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West Bengal Chief Minister : शपथ के बाद एक्शन में सीएम सुवेंदु अधिकारी, शीर्ष अधिकारियों के साथ पहली बैठक

Suvendu Adhikari ने शपथ के बाद प्रशासनिक अधिकारियों संग की पहली अहम बैठक
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 09, 2026, 04:01 PM
शपथ के बाद एक्शन में सीएम सुवेंदु अधिकारी, शीर्ष अधिकारियों के साथ पहली बैठक

कोलकाता: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के कुछ ही घंटों बाद, सुवेंदु अधिकारी ने शनिवार को राज्य के शीर्ष प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ अपनी पहली बैठक की। इस बैठक में मुख्य सचिव दुष्यंत नारियाला, गृह सचिव संघमित्रा घोष और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) सिद्ध नाथ गुप्ता शामिल थे।

यह बैठक मध्य कोलकाता के एस्प्लेनेड इलाके में स्थित लोक निर्माण विभाग के ऑडिटोरियम में हुई।

बैठक के दौरान, मुख्यमंत्री अधिकारी ने राज्य की समग्र प्रशासनिक और कानून-व्यवस्था की स्थिति के बारे में जानकारी ली।

सुवेंदु अधिकारी से यह भी उम्मीद की जा रही है कि वे सोमवार शाम 5 बजे राज्य सचिवालय 'नबन्ना' में राज्य प्रशासन और कोलकाता पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक करेंगे।

सूत्रों के अनुसार, इस बैठक में राज्य के डीजीपी, कोलकाता पुलिस कमिश्नर और राज्य भर के विभिन्न पुलिस ज़ोन के वरिष्ठ अधिकारियों के शामिल होने की उम्मीद है।

इससे पहले दिन में, राज्यपाल आर.एन. रवि ने ब्रिगेड परेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं की उपस्थिति में सुवेंदु अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।

शपथ लेने के बाद, सुवेंदु अधिकारी ने कार्यक्रम स्थल पर मौजूद वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ संक्षिप्त बातचीत की।

उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल भी अपडेट किए, और अपने नाम के साथ 'मुख्यमंत्री' का पदनाम जोड़ा।

इस बीच, शनिवार को सुवेंदु अधिकारी के साथ पांच अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशीथ प्रमाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं।

बाकी मंत्रियों के सोमवार को लोक भवन में शपथ लेने का कार्यक्रम है। नई कैबिनेट की पहली बैठक भी संभवतः सोमवार को ही होगी।

शुरुआती जानकारी के अनुसार, भाजपा विधायक तापस रॉय के मंगलवार को प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ लेने की संभावना है, जबकि नव-निर्वाचित विधायकों के बुधवार और गुरुवार को शपथ लेने की उम्मीद है।

--आईएएनएस

 

 

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