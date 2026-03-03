Suvendu Adhikari Rally : विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने भवानीपुर में डोल उत्सव मनाया

भारत समाचार

राज्य चुनाव से पहले भवानीपुर में भाजपा का फोकस, ‘वॉर रूम’ से रणनीति तेज
Mar 03, 2026, 08:25 AM
पश्चिम बंगाल: विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने भवानीपुर में डोल उत्सव मनाया

 

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में महत्वपूर्ण राज्य चुनावों को ध्यान में रखते हुए और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दक्षिण कोलकाता के भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र में कड़ी टक्कर देने के अपने लक्ष्य के अनुरूप, पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने मंगलवार को डोल यात्रा उत्सव के अवसर पर वहां एक जनसभा का आयोजन किया।

अधिकारी ने भवानीपुर में साधुओं और निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं के साथ उत्सव मनाया।

भवानीपुर में डोल यात्रा उत्सव में विपक्ष के नेता की भागीदारी का स्थानीय लोगों और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक स्वागत किया।

अधिकारी पूर्वी मिदनापुर जिले के नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। वे 2021 में इस निर्वाचन क्षेत्र से मुख्यमंत्री को मात्र 2,000 से कम वोटों के अंतर से हराकर चुने गए थे।

बाद में, ममता बनर्जी भवानीपुर से उपचुनाव जीतकर लगातार तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनीं।

आज सुबह भवानीपुर के स्थानीय लोगों से बातचीत के दौरान, विपक्ष के नेता ने छद्म धर्मनिरपेक्षता और नास्तिकता के खिलाफ चेतावनी जारी की और आगामी विधानसभा चुनावों में व्यापक हिंदू एकता का आह्वान किया।

इस बार भवानीपुर में मुख्यमंत्री को कड़ी टक्कर देने के लिए, भाजपा ने उस निर्वाचन क्षेत्र में एक 'वॉर रूम' स्थापित किया है, और विपक्ष के नेता स्वयं गतिविधियों की निगरानी कर रहे हैं।

यह 'वॉर रूम' कोलकाता नगर निगम (केएमसी) क्षेत्र के वार्ड नंबर 70 में स्थित चक्रबेरिया रोड (दक्षिण) के 8/1बी मकान के भूतल पर स्थापित किया गया है।

यह उल्लेखनीय है कि भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र का गठन केएमसी के आठ वार्डों - 63, 70, 71, 72, 73, 74, 77, और 82 को मिलाकर किया गया था।

2014 के लोकसभा चुनावों के बाद से, भाजपा को भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र के छह वार्डों में लगातार अच्छे वोट मिल रहे हैं।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना ​​है कि इस बार भवानीपुर पर ध्यान केंद्रित करके अधिकारी ने एक रणनीतिक कदम उठाया है ताकि चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री की आवाजाही को इसी क्षेत्र तक सीमित रखा जा सके और उन्हें राज्य भर में प्रचार के लिए कम अवसर मिल सके।

--आईएएनएस

 

 

