भारत समाचार

Suresh Gopi Roadshow : सीएम विजयन के गढ़ में सुरेश गोपी का रोड शो, बड़ी संख्या में पहुंचे लोग

पिनरायी में सुरेश गोपी का रोड शो, विजयन के गढ़ में NDA का शक्ति प्रदर्शन।
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Apr 02, 2026, 02:57 PM
केरल: सीएम विजयन के गढ़ में सुरेश गोपी का रोड शो, बड़ी संख्या में पहुंचे लोग

कन्नूर: केरल की राजनीति में गुरुवार को उस वक्त हलचल तेज हो गई, जब केंद्रीय राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के गृह क्षेत्र पिनरायी में जोरदार रोड शो कर सियासी ताकत का प्रदर्शन किया।

धर्मदाम विधानसभा क्षेत्र में एनडीए उम्मीदवार के. रंजीत के समर्थन में आयोजित इस रोड शो में भीषण गर्मी के बावजूद बड़ी संख्या में लोग उमड़े। अभिनेता से नेता बने सुरेश गोपी जब खुले वाहन में पहुंचे, तो समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। बैंड-बाजों, ढोल-नगाड़ों और रंग-बिरंगे कार्यक्रमों के साथ जुलूस भीड़भाड़ वाली सड़कों से गुजरा। इस दौरान गोपी लोगों का अभिवादन करते हुए वोट की अपील करते नजर आए।

हालांकि इस राजनीतिक प्रदर्शन के बीच एक भावनात्मक पल भी देखने को मिला। रोड शो के बाद सुरेश गोपी भाजपा कार्यकर्ता रमीथ के घर पहुंचे और उनकी मां से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की। इस दौरान वह भावुक नजर आए और कुछ समय के लिए माहौल शांत और गमगीन हो गया।

धर्मदाम सीट को राजनीतिक रूप से बेहद अहम माना जाता है, क्योंकि यह मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन का गढ़ है। 80 वर्षीय विजयन इस बार वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) को लगातार तीसरी बार सत्ता में लाने की कोशिश में हैं। 2021 में उन्होंने 50 हजार से अधिक वोटों के अंतर से जीत हासिल कर राज्य की परंपरागत चुनावी धारा को तोड़ा था।

सुरेश गोपी का इस क्षेत्र में प्रचार करना एनडीए की उस रणनीति को दर्शाता है, जिसके तहत पार्टी मजबूत गढ़ों में भी चुनौती पेश करना चाहती है। इससे पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने मट्टनूर में रोड शो किया था, जो कन्नूर में पार्टी के अभियान को तेज करने की कोशिश का हिस्सा माना जा रहा है।

दिन में बाद में सुरेश गोपी ने थलास्सेरी में भी एनडीए उम्मीदवार ओ. निधीश के समर्थन में प्रचार किया, जहां भी अच्छी भीड़ देखने को मिली।

कुल मिलाकर, पिनरायी में सुरेश गोपी का यह दौरा सिर्फ भीड़ और प्रदर्शन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने राजनीतिक संदेश के साथ-साथ भावनात्मक जुड़ाव के जरिए भी माहौल बनाने की कोशिश की, जिससे मुख्यमंत्री के गढ़ में सियासी चुनौती को नया आयाम मिला है।

--आईएएनएस

 

 

Pinarayi VijayanBJP KeralaKerala PoliticsPolitical StrategyNDA CampaignSuresh GopiElection Rally

Related posts

Loading...

More from author

Loading...