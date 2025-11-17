Massive Memorial March : सूरत में यूनिटी मार्च पदयात्रा का आयोजन, डिप्टी सीएम ने की अगुवाई

सूरत: सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में रविवार को गुजरात के सूरत में यूनिटी मार्च पदयात्रा का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों और सामाजिक संस्थाओं ने इस पदयात्रा में उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया।

राज्य के उपमुख्यमंत्री हर्ष सिंघवी की अगुवाई में अखंड भारत के निर्माता और लौहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जन्म जयंती को समर्पित इस यूनिटी मार्च का आयोजन किया गया।

इस दौरान गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि पीएम मोदी ने (बिहार में) ऐतिहासिक विजय के साथ देश में सालों बाद इस प्रकार से ऐतिहासिक एकता के भी दर्शन करवाए हैं। इस एकता का नाम है विकास, विकास और विकास, भारत प्रथम, भारत प्रथम और भारत प्रथम।

सूरत में सरदार पटेल की 150वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित यूनिटी मार्च में पहुंचे गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि इस यूनिटी मार्च में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। प्रधानमंत्री के आह्वान पर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सरदार पटेल की जन्म जयंती पर यह एकता यात्रा निकाली गई है। सभी वर्ग और सभी समाज के लोग इसमें जुड़े हैं।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि मजुरा विधानसभा की 8 किमी की यूनिटी मार्च में मैं मेरे क्षेत्र के लोगों के साथ निकला हूं और देख रहा हूं कि सरदार पटेल की प्रतिमा को सब नमन कर रहे हैं।

इसके साथ ही गुजरात के वडोदरा में भी सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में यूनिटी मार्च पदयात्रा का आयोजन किया गया। अखंड भारत के निर्माता और लौहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जन्म जयंती को समर्पित इस यूनिटी मार्च का आयोजन बाल कल्याण मंत्री और क्षेत्र की विधायक मनीषा बेन वकील की अगुवाई में किया गया।

यूनिटी मार्च के दौरान प्रस्तुत आदिवासी नृत्य आकर्षण का केंद्र रहा। बाल कल्याण मंत्री मनीषा बेन वकील और सांसद डॉ. हेमांग जोशी भी इस आदिवासी नृत्य में शामिल हुए, और सभी ने मिलकर सरदार पटेल की एकता की भावना को सलाम किया।

--आईएएनएस