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Surat Fire Incident : सूरत में आवासीय भवन में आग लगने से पांच लोगों की मौत

लिंबायत इलाके में आग से एक परिवार के पांच सदस्यों की मौत, जांच जारी।
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Mar 31, 2026, 02:21 PM
गुजरात: सूरत में आवासीय भवन में आग लगने से पांच लोगों की मौत

सूरत: मंगलवार सुबह सूरत के लिंबायत इलाके में एक आवासीय भवन में आग लगने से एक ही परिवार के पांच सदस्यों की मौत हो गई। मरने वालों में चार महिलाएं और एक चार वर्षीय बच्चा शामिल हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

घटना की सूचना सुबह करीब 11 बजे मीठी खाड़ी इलाके में मिली, जहां एक ग्राउंड-प्लस-टू स्टोरी मकान में आग लग गई।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, माना जा रहा है कि आग ग्राउंड पर खाना पकाते समय लगी, संभवतः गैस रिसाव के कारण, और तेजी से पूरे परिसर में फैल गई।

सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और बचाव अभियान चलाया।

घर के सभी पांचों सदस्य बेहोश पाए गए और उन्हें सूरत के एक सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

मृतकों की पहचान शहनाज बेगम अंसारी (65), हुसा बेगम अंसारी (18), शबीना रमजान अंसारी (28), परवीन अब्दुल कलाम अंसारी (19) और सुभान रमजान अंसारी (4) के रूप में हुई है।

पुलिस ने बताया कि परिवार घर से ही साड़ी बनाने का काम करता था और घर में बड़ी मात्रा में साड़ियां, फोम शीट और अन्य सामग्री रखी हुई थी।

माना जाता है कि इन वस्तुओं के साथ-साथ व्यापार में इस्तेमाल होने वाले रसायनों और तेलों ने आग को तेजी से फैलने में मदद की।

घने धुएं ने तुरंत पूरे घर को घेर लिया, जिससे घर में मौजूद लोगों के पास बचने का बहुत कम मौका बचा था।

इंस्पेक्टर चिराग धोकड़िया ने बताया कि आज सुबह करीब 11 बजे आग लगी। परिवार के पांच सदस्यों की मौत हो गई है, जिनमें चार महिलाएं शामिल हैं। परिवार स्वतंत्र रूप से साड़ी का काम करता था और घटनास्थल पर बड़ी मात्रा में साड़ियां मौजूद थीं।

उन्होंने आगे बताया कि घटनास्थल की जांच के लिए फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की टीम को बुलाया गया है और आग लगने का सटीक कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है।

उन्होंने कहा कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और हम चिकित्सा रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं।

अधिकारियों ने बताया कि प्रारंभिक जांच में बिजली के शॉर्ट सर्किट की संभावना भी जताई गई है, जिससे निकली चिंगारियों ने साड़ी की पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाली फोम शीट जैसी अत्यधिक ज्वलनशील सामग्री में आग लगा दी।

भंडारित सामग्री में आग फैलने के साथ ही, बंद जगह में उत्पन्न जहरीले धुएं के कारण दम घुटने की आशंका है।

कठिन परिश्रम के बाद दमकलकर्मियों ने आग पर काबू पा लिया। आसपास के दमकल स्टेशनों की टीमें भी मौके पर पहुंचीं।

अधिकारियों ने घटना के सटीक कारण का पता लगाने के लिए विस्तृत जांच शुरू कर दी है।

--आईएएनएस

 

 

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