Sukhdev Bhagat : सरकार एसआईआर की आड़ में अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है: कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत

शीतकालीन सत्र से पहले सुखदेव भगत का सरकार पर जवाबदेही से बचने का आरोप
Dec 01, 2025, 07:40 AM
सरकार एसआईआर की आड़ में अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है: कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत

नई दिल्ली: संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की है। कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने सरकार पर अपनी जिम्मेदारियों से भागने के आरोप लगाए। उन्होंने चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए हैं। कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने शीतकालीन सत्र की अवधि को लेकर सवाल उठाए।

कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने शीतकालीन सत्र की अवधि को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि सरकार ने अपनी जिम्मेदारी को भी संकीर्ण बना दिया है। ऐसा लगता है कि सरकार ने इतना छोटा शीतकालीन सत्र बुलाकर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लिया है। यह साफ है कि सरकार जवाबदेही से बच रही है।

 

उन्होंने एसआईआर की बात करते हुए कहा कि सरकार अपनी हठधर्मिता पर कायम रही है। आज भी ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग न निष्पक्ष है और न स्वतंत्र है। वह भाजपा सरकार के निर्देश पर काम कर रहा है। हम चाहते हैं कि संसद में एसआईआर के मुद्दे पर गहन चर्चा हो। सरकार इसकी आड़ में अपनी ईमानदारी से भाग रही है। हम चाहते हैं कि छोटे सत्र का भी पूरी तरह से सद्उपयोग हो।

 

सुखदेव भगत ने कहा कि विपक्ष दुश्मन नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र की खूबी है। हमारे संविधान में भी चेक एंड बैलेंस जैसी बातें हैं। उन्होंने कहा, "मैं समझता हूं कि सकारात्मक चीजों को लेकर हम बातचीत चाह रहे हैं, तो सरकार को भी इसे अच्छे तरीके से लेना चाहिए। सत्र का सद्उपयोग हो। हम यही चाहते हैं।"

 

राज्यसभा में भाषण के दौरान 'जय हिंद' और 'वंदे मातरम' जैसे नारे लगाने पर रोक लगाने वाली एडवाइजरी को लेकर कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने कहा, "मेरा मानना ​​है कि संसद की गरिमा बनाए रखनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत मंत्री सदन में आते हैं, तो यह कोई राजनीतिक मंच नहीं बल्कि संसद ही होती है।"

 

--- आईएएनएस

 

 

