Sukhbir Badal Statement : पंजाब के सीएम और उनके सहायक अधिकारियों को भ्रष्टाचार के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा: सुखबीर बादल

पटियाला: शिरोमणि अकाली दल (एसएडी) के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने रविवार को घोषणा की कि 2027 के विधानसभा चुनावों के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और उनके सहायक अधिकारियों को कथित भ्रष्टाचार के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा।

यहां 'पंजाब बचाओ रैली' को संबोधित करते हुए बादल ने कहा कि ये भ्रष्ट लोग सोचते हैं कि वे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों में भाग सकते हैं, जहां उन्होंने अपनी अवैध संपत्ति छिपा रखी है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं। उन्हें जवाबदेह ठहराया जाएगा। भले ही वे भाग जाएं, उन्हें कानून का सामना करने के लिए वापस लाया जाएगा और उनके अपराधों के लिए उन्हें जवाबदेह ठहराया जाएगा।

बाद में मीडिया के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए बादल ने कहा कि उन्हें निशाना बनाने के लिए ‘किकलियों’ (पारंपरिक लोकगीतों) को तोड़-मरोड़ कर पेश करने से मुख्यमंत्री मान को कुछ हासिल नहीं होगा।

वह जितनी चाहे उतनी 'किकली' गढ़ सकते हैं, लेकिन इससे वो पंजाबियों के क्रोध से नहीं बच पाएंगे, जो हर संभव क्षेत्र में उनके साथ विश्वासघात करने के लिए उससे जवाबदेही लेना चाहते हैं।

उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री भगवंत मान को चुनौती देता हूं कि वे पंजाब के किसी भी गांव में अपने 500 पुलिसकर्मियों और सुरक्षाकर्मियों के बिना जाएं, जो हर जगह लॉकडाउन लागू करें और हथियार जब्त करें, जैसा कि आज जैतो में हुआ। एक बार जब वे ऐसा करेंगे, तो पंजाबी उन्हें उनकी घटिया ‘किकलिस’ हमेशा के लिए भुला देंगे!

अकाली पार्टी से अलग हुए नेताओं के वापस लौटने से संबंधित एक अन्य प्रश्न के उत्तर में एसएडी अध्यक्ष ने कहा कि मैं हर पंजाबी से अपील करता हूं कि वे मतभेदों को भुलाकर पंजाब की एकमात्र क्षेत्रीय पार्टी के झंडे तले एकजुट हों। साथ मिलकर, हमें पंजाब को दिल्ली के लुटेरों से बचाना होगा और अपने राज्य का गौरव और समृद्धि वापस लानी होगी।

आम आदमी पार्टी (आप) सरकार द्वारा दर्ज किए जा रहे झूठे मामलों के बारे में बोलते हुए बादल ने कहा कि एक बार जब शिरोमणि अकाली दल की सरकार बनेगी, तो हम एक मौजूदा न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति गठित करेंगे जो तीन महीने के भीतर सभी मामलों की जांच करेगी। सभी झूठे मामले रद्द किए जाएंगे और ऐसे मामले दर्ज करने के लिए जिम्मेदार राजनीतिक नेताओं और अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

--आईएएनएस