Sukanta Majumdar Plantation : केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने पीएम मोदी की मां के नाम पर लगाया पौधा, पर्यावरण संरक्षण का संदेश

मालदा में पौधारोपण कर मंत्री ने मां और पर्यावरण के सम्मान का संदेश दिया
Oct 25, 2025, 09:52 AM
मालदा : केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने पीएम मोदी की मां के नाम पर लगाया पौधा, पर्यावरण संरक्षण का संदेश

मालदा: केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री और बालुरघाट से सांसद सुकांत मजूमदार ने शनिवार सुबह मालदा टाउन स्टेशन परिसर के पार्क में पौधा लगाया।

यह पौधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन मोदी के नाम पर लगाया गया, जो मातृ शक्ति और पर्यावरण संरक्षण के प्रति सम्मान का प्रतीक है। इस पहल का उद्देश्य पर्यावरण प्रदूषण को कम करना और लोगों को हरियाली बढ़ाने के लिए प्रेरित करना है। सुबह 8 बजे आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने स्थानीय लोगों से पर्यावरण की रक्षा करने की अपील की।

मजूमदार ने कहा कि यह वृक्ष न केवल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक कदम है, बल्कि मां के प्रति सम्मान और उनकी प्रेरणा को भी दर्शाता है। उन्होंने लोगों से अधिक से अधिक पेड़ लगाने और प्रदूषण के खिलाफ जागरूकता फैलाने का आह्वान किया। इस अवसर पर स्थानीय लोग और भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद थे।

कार्यक्रम के बाद पत्रकारों ने मालदा में एक भाजपा कार्यकर्ता की पिटाई के मामले पर सवाल उठाया। यह घटना इंग्लिश बाजार नगरपालिका के चेयरमैन और पूर्व मंत्री कृष्णेंदु नारायण चौधरी की पत्नी काकली चौधरी से जुड़ी थी। मजूमदार ने इस घटना की कड़ी निंदा की और काकली चौधरी पर तंज कसते हुए कहा, “वह गुंडागर्दी करती हैं। उनके पति कृष्णेंदु अपनी पत्नी से डरते हैं।” उन्होंने इस व्यवहार को अस्वीकार्य बताया।

बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) से जुड़े एक सवाल पर उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, “यह अभी शुरू नहीं हुआ है। अगर यह बीएलओ है, तो यह बीएलओ ही रहेगा।” इस बयान से उन्होंने स्थानीय राजनीतिक स्थिति पर तंज कसा।

स्थानीय लोगों ने पर्यावरण संरक्षण की इस पहल की सराहना की और इसे एक सकारात्मक कदम बताया।

 

 

