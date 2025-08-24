Sudharshan Reddy Vice President Candidate: विपक्षी उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी चेन्नई में सीएम स्टालिन और डीएमके सहयोगियों से मुलाकात करेंगे

चेन्नई: रिटायर्ड जस्टिस सुदर्शन रेड्डी, जो विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, अपने तमिलनाडु अभियान की शुरुआत करने के लिए रविवार को चेन्नई में हैं।

वह दिन की शुरुआत मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन से उनके अलवरपेट स्थित आवास पर मुलाकात करके करेंगे। इस मुलाकात के दौरान, स्टालिन रेड्डी का अभिनंदन करेंगे और उनके सम्मान में एक चाय पार्टी का आयोजन करेंगे।

रेड्डी उपराष्ट्रपति चुनाव में अपनी उम्मीदवारी के लिए डीएमके सांसदों से औपचारिक रूप से समर्थन मांगेंगे।

मुख्यमंत्री स्टालिन के साथ चर्चा के बाद, रेड्डी आराम और अन्य कार्यक्रमों के लिए टी. नगर के एक होटल में ठहरेंगे। शाम को लगभग 6 बजे, वह डीएमके के गठबंधन सहयोगियों के नेताओं और सांसदों के साथ बातचीत करने के लिए होटल में रात्रिभोज का आयोजन करेंगे।

इसमें तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के प्रमुख सेल्वापेरुंथगई, एमडीएमके महासचिव वाइको, भाकपा के राज्य सचिव आर. षणमुगम, माकपा के राज्य सचिव के. बालकृष्णन, विदुथलाई चिरुथैगल काची (वीसीके) नेता थोल. थिरुमावलवन और मक्कल निधि मय्यम के अध्यक्ष कमल हासन के शामिल होने की उम्मीद है।

इस सभा में, रेड्डी एक बार फिर उपराष्ट्रपति पद के लिए अपने उम्मीदवार के रूप में सभी का सामूहिक समर्थन हासिल करने की कोशिश करेंगे।

चेन्नई में यह बैठक रेड्डी के देश भर में व्यापक प्रचार अभियान की शुरुआत है, क्योंकि उनका लक्ष्य इस महत्वपूर्ण मुकाबले से पहले 'इंडिया' ब्लॉक के वोटों को एकजुट करना है।

इस बीच, एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन भी विभिन्न राज्यों में सांसदों और गठबंधन नेताओं से सक्रिय रूप से संपर्क कर रहे हैं ताकि मजबूत प्रदर्शन सुनिश्चित किया जा सके।

उपराष्ट्रपति पद का चुनाव 9 सितंबर को होना है, जिसमें भाजपा के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) तमिलनाडु से सी.पी. राधाकृष्णन को और कांग्रेस के नेतृत्व वाले 'इंडिया' ब्लॉक ने पूर्व न्यायमूर्ति सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया है।

दोनों उम्मीदवार पहले ही अपने नामांकन पत्र दाखिल कर चुके हैं और अब सांसदों और गठबंधन सहयोगियों से समर्थन जुटाने के लिए राज्यों का दौरा कर रहे हैं।

दोनों पक्ष इस मुकाबले को बड़ी राजनीतिक लड़ाई मान रहे हैं, इसलिए चेन्नई में आज होने वाली बैठकों से दक्षिण भारत में 'इंडिया' ब्लॉक के अभियान की दिशा तय होने की उम्मीद है।