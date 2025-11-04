Sudhanshu Trivedi Statement: बिहार का विकास आईने की तरह साफ दिखाई देता है: सुधांशु त्रिवेदी

पटना: भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने सोमवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर सियासी हमला बोलते हुए कहा कि उनकी अपनी विवशता है। अपने ही राज्य कर्नाटक के नेतृत्व में जब उनसे पूछा जाता है तो उन्हें कहना पड़ता है कि हाईकमान निर्णय लेगा। वे अध्यक्ष होकर हाईकमान नहीं हैं।

भाजपा मीडिया सेंटर में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि खड़गे जो यहां तेजस्वी यादव के समर्थन में आए हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते अपने पिता को पोस्टर से गायब कर दिया। उन्होंने कहा कि एक हाईकमान विहीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और एक पोस्टर से गायब राष्ट्रीय अध्यक्ष दो बुजुर्ग नेता हैं जो तथाकथित अपनी पार्टी के युवा नेताओं की उच्छृंखलता के शिकार हैं, लिहाजा, उनके प्रति हमारी पूरी सहानुभूति है।

उन्होंने कहा कि बिहार की जनता भी उन्हें समझती है। उन्होंने खड़गे और तेजस्वी यादव से सवाल करते हुए कहा कि जब एनडीए की सरकार आई तो बिहार की प्रति व्यक्ति आय 6,900 रुपए थी, आज 67 हजार है। उस समय बिहार का बजट 23 हजार करोड़ रुपए था, आज 3 लाख 17 हजार करोड़ रुपए हो गया। आज बिजली शत प्रतिशत इलाकों में है। यह सच है या झूठ है?

उन्होंने कहा कि पिछले केंद्रीय आम बजट पेश होने के दौरान महागठबंधन के लोगों ने कहा था कि सबकुछ तो बिहार को दे दिया गया, तो वह झूठ था या आज जो आप कह रहे हैं कि बिहार को कुछ नहीं मिला, वह झूठ है। उन्होंने आगे याद कराते हुए कहा कि जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा कि बिहार को सबकुछ दे दिया गया, बाकी को कुछ नहीं मिला। कांग्रेस की यह फितरत है कि ये वक्त के साथ बदलते हैं, लेकिन ये सदा सर्वदा झूठ के ही साथ रहते हैं। संसद के बाहर लोगों ने तब प्रदर्शन भी किया था।

क्या किसी को समझने की आवश्यकता है कि बिहार में कितना विकास हुआ? उन्होंने कहा कि बिहार का विकास साफ तौर पर दिखता है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार की जोड़ी ने जिस तरह बिहार और भारत को विकास की ओर ले जाने के लिए खड़े हुए हैं, उससे साफ है कि सीएम नीतीश कुमार फिर से आएंगे और विकास को एक नए मुकाम पर ले जाएंगे। यह अमृतकाल के पहले चुनाव में जंगलराज को फैलने का मौका नहीं देगा। नीतीश के नेतृत्व में और पीएम मोदी के मार्गदर्शन में अमृत का प्रभाव और बढ़ेगा।