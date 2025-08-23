Sudarsan Reddy Vice President Candidate: नक्सलवाद का समर्थक बताए जाने पर सुदर्शन रेड्डी ने कहा, 'पूरा जजमेंट नहीं पढ़ा'

नई दिल्ली: उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के 'इंडिया' ब्लॉक ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) बी. सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया है। उन्होंने शनिवार को खुद को नक्सलियों का समर्थक बताए जाने पर प्रतिक्रिया दी।

रेड्डी ने कहा, "मैंने आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया, जिसके बुनियाद पर आप कह सकते हैं कि मैं उनका समर्थक हूं। एक चीज स्पष्ट है कि जजमेंट मेरा नहीं है, मैंने सिर्फ लिखा है, जबकि जजमेंट सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का है। तीन लोगों ने इस जजमेंट को हटाने की कोशिश की, लेकिन वे नाकाम रहे। मुझे लगता है कि पूरा जजमेंट नहीं पढ़ा गया।"

उन्होंने सलवा जुडूम वाले फैसले पर कहा, "यह फैसला अच्छा है या बुरा है, उसे समाज समझेगा और उस पर अपनी प्रतिक्रिया देगा। मैंने कभी अपने फैसले की तारीफ नहीं की।"

रेड्डी ने लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी किए जाने पर कहा, "अभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं सुप्रीम कोर्ट का पूर्व न्यायाधीश हूं। ऐसे में टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा।"

पहलगाम आतंकी हमले को लेकर उन्होंने कहा, "मैं कोई सिक्योरिटी एक्सपर्ट नहीं हूं। जो हमला हुआ, उसके बारे में कोई दो राय हो सकती है क्या? निर्दोष को पकड़कर मारा गया। हिंदुस्तान में कोई व्यक्ति ऐसा है क्या, जो पहलगाम को लेकर दूसरी राय रखता हो? पूरे देश की एक ही राय है, वही राय मेरी भी है।"

रेड्डी ने 'ऑपरेशन सिंदूर' को लेकर कहा, "मैं इसके डिटेल में नहीं गया हूं। कोई विश्लेषण नहीं किया है। इसी कारण ऑपरेशन के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, ऐसे में कुछ भी टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा।"

जातिगत जनगणना पर उन्होंने कहा, "इस पर मेरी राय का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय रख दी है।"

उन्होंने कर्नाटक धर्मस्थल विवाद पर कहा, "सवाल ये है कि ऐसा हुआ कि नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए।"