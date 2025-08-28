पुरी: सैंड आर्टिस्‍ट और पद्मश्री सुदर्शन पटनायक ने दुनिया भर में भगवान गणेश की 50 अनूठी रेत मूर्तियों के साथ नया रिकॉर्ड बनाया है। उन्‍हें वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बुक ऑफ इंडिया द्वारा नए रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया।

भारतीय सैंड आर्टिस्‍ट और पद्मश्री पुरस्कार विजेता सुदर्शन पटनायक को जर्मनी, इटली, रूस, जापान, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, स्कॉटलैंड और भारत के विभिन्न स्थानों पर भगवान गणेश की 50 अनूठी रेत मूर्तियां बनाने के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बुक ऑफ इंडिया द्वारा एक नए रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है।

सैंड आर्टिस्‍ट सुदर्शन पटनायक ने आईएएनएस से खास बातचीत में कहा कि यह भगवान गणेश जी का आशीर्वाद है कि दुनियाभर में जहां भी गया, वहां गणेश जी की रेत मूर्तियां बनाई हैं। गणेश उत्‍सव के अवसर पर हर साल मूर्तियां बनाते हैं, इस बार संख्‍या 50 हो गई। इसके लिए मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बुक ऑफ इंडिया का शुक्रगुजार हूं।

प्रत्येक मूर्ति को जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण संरक्षण (गो ग्रीन), ग्लोबल वार्मिंग, शांति और सद्भाव जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों को संबोधित करते हुए शक्तिशाली और सामयिक संदेशों के साथ व्यक्तिगत रूप से तैयार किया गया था। यह परियोजना कला, संस्कृति, आध्यात्मिकता और सामाजिक उत्तरदायित्व की वैश्विक अभिव्यक्ति के रूप में खड़ी है।

वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बुक ऑफ इंडिया की मुख्य संपादक और संस्थापक सुषमा नार्वेकर ने पटनायक को ईमेल के माध्यम से आधिकारिक तौर पर बधाई दी और उन्हें उपलब्धि प्रमाणपत्र और प्रशंसा पत्र भेजा, जिसमें इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक ऐतिहासिक और बेजोड़ कलात्मक योगदान माना गया।

यह रिकॉर्ड सैंड आर्ट की दुनिया में एक अग्रणी मील का पत्थर है। दुनिया भर में किसी अन्य कलाकार ने इतने सारे देशों में भगवान गणेश की मूर्तियों की इतनी व्यापक, सामाजिक रूप से प्रभावशाली और आध्यात्मिक रूप से सार्थक श्रृंखला नहीं बनाई है।

यह असाधारण उपलब्धि पटनायक की एक वैश्विक सांस्कृतिक राजदूत के रूप में विरासत को और मजबूत करती है, जो अपनी कलात्मक प्रतिभा का उपयोग रेत के माध्यम से एकता, जागरूकता और स्थिरता के संदेश फैलाने के लिए करते हैं।