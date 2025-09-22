भारत समाचार

Yasin Malik Affidavit : पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने यासीन मलिक के हलफनामे पर कांग्रेस को घेरा, पाकिस्तान कनेक्शन का लगाया आरोप

यासीन मलिक हलफनामे पर भाजपा नेता का प्रहार, कांग्रेस पर पाकिस्तानी समर्थन का आरोप
Sep 22, 2025, 02:05 AM
यूपी : पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने यासीन मलिक के हलफनामे पर कांग्रेस को घेरा, पाकिस्तान कनेक्शन का लगाया आरोप

फर्रुखाबाद: कन्नौज से पूर्व भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने दिल्ली हाईकोर्ट में यासीन मलिक द्वारा दायर हलफनामे पर तीखा प्रहार किया। मलिक ने दावा किया है कि 2006 में उन्होंने हाफिज सईद से मुलाकात इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) के कहने पर की थी, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को शांति प्रक्रिया में मदद के लिए थी। सुब्रत पाठक ने कहा कि उस समय कांग्रेस की सरकार थी, जो आतंकवाद की समर्थक और आईएसआई व पाकिस्तान की एजेंट थी।

सुब्रत पाठक ने हाल ही में पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी के बयान का हवाला देते हुए कहा, "अफरीदी ने कहा कि भारत में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री होना चाहिए था। यह जाहिर करता है कि कांग्रेस का पाकिस्तान से सीधा कनेक्शन है। जब पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं 'मोदी हटाओ, राहुल लाओ,' तो कांग्रेस का हाथ साफ दिखता है।" उन्होंने अफरीदी के एशिया कप विवाद के दौरान दिए बयान का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ की और मोदी सरकार की आलोचना की। भाजपा नेता ने कहा कि यह कांग्रेस की 'पाकिस्तानी समर्थन' की नीति को उजागर करता है।

एक अन्य सवाल पर, बेला बिधूना से बजरंग दल कार्यकर्ता द्वारा पाठक को अपशब्द कहे जाने के वायरल ऑडियो पर उन्होंने पलटवार किया। पाठक ने कहा, "जिसने यह ऑडियो वायरल किया, उसका खुद का वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वह कहता है 'हमारा ऑडियो नहीं है।' लेकिन सुनने में आ रहा है कि वह समाजवादी पार्टी में चला गया है। एक दिन पहले उसने सपा जॉइन कर ली। सपा में जाकर अखिलेश का खास बनने के लिए हमारे खिलाफ कुछ बोलेगा, ताकि प्रमाण पत्र मिले या विधानसभा टिकट मिल जाए।" उन्होंने इसे सपा की साजिश बताया, जो भाजपा नेताओं को बदनाम करने की कोशिश कर रही है।

बता दें कि यह मामला यासीन मलिक के हलफनामे के सामने आने के बाद तेज हो गया है, जिसमें उसने आईबी के स्पेशल डायरेक्टर वी.के. जोशी के अनुरोध पर सईद से मिलने और बाद में मनमोहन सिंह को ब्रिफिंग देने का दावा किया। मलिक ने इसे 'क्लासिक बेट्रेयल' बताया, लेकिन एनआईए ने फांसी की सजा की मांग की है। भाजपा ने कांग्रेस पर राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ का आरोप लगाया, जबकि कांग्रेस ने इसे पुरानी साजिश बताया।

 

Yasin Malik caseCongress Pakistan linknational security indiaTerrorism and PoliticsBJP vs CongressIndian PoliticsSubrat Pathak

