Subhash Yadav Statement : कमेंटबाजी छोड़ राहुल गांधी विकास पर बात करें : सुभाष यादव

सुभाष यादव बोले—राहुल गांधी को विकास नहीं, बस बयानबाजी करना आता है
Nov 06, 2025, 03:59 PM
कमेंटबाजी छोड़ राहुल गांधी विकास पर बात करें : सुभाष यादव

पटना: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के भाई सुभाष यादव ने आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि जनता उन नेताओं को सुनना पसंद करती है, जो विकास, रोजगार, अपराध रोकथाम जैसे मुद्दों पर बात करते हैं। लेकिन, राहुल गांधी तो कमेंटबाजी करने में लगे रहते हैं, उन्हें विकास की बात नहीं समझ आती है।

सुभाष यादव का यह बयान उस वक्त आया है, जब प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार को पहले चरण की 121 सीटों पर मतदान हुआ। बिहार की जनता बेहतर भविष्य के लिए घरों से बाहर निकली और वोट किया। इस चुनाव में एनडीए बनाम महागठबंधन के उम्मीदवार आमने-सामने हैं और लगातार लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बिहार आकर जनता से महागठबंधन की सरकार बनाने की बात कर रहे हैं।

राहुल गांधी ने पहले चरण के मतदान से पहले हरियाणा चुनाव को लेकर गंभीर आरोप लगाए, दावा किया कि जिस तरह से वहां चुनाव चोरी हुआ, बिहार में भी हो सकता है। जेन-जी से राहुल गांधी ने अपील की है कि उन्हें चुनाव चोरी होने से रोकना होगा और संविधान की रक्षा करनी होगी।

राहुल गांधी के जेनजी, छठ पूजा, भारतीय सेना को लेकर हाल ही में दिए बयानों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के भाई सुभाष यादव ने आईएएनएस से बातचीत की।

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एक मूर्ख आदमी हैं, बहुत मूर्ख आदमी। उन्हें न तो ठीक से बोलना आता है, न ही चलना आता है। वह किसी बात को बर्दाश्त करना नहीं जानते हैं। उन्हें कोई भी समझदारी भरी चर्चा या विचार पसंद नहीं है। वो जो भी मुद्दे उठाते हैं, अंत में उन्हीं मुद्दों पर लोगों को शर्मिंदा होना पड़ता है। हाल ही में आर्मी को लेकर जो बयान दिया, वह कहने की क्या जरूरत थी। यह किस तरह का बयान था। छठ पूजा बिहार के लोगों के लिए सबसे बड़ा पर्व है, उसे लेकर अपमानित करने वाला बयान देते हैं।

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को विकास की बात करनी चाहिए कि अगर उनकी सरकार बनी तो विकास कैसे करेंगे और अपराध पर लगाम लगाने के लिए क्या करेंगे। इस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन, वे तो कमेंटबाजी में लगे हुए हैं।

सुभाष यादव ने कहा कि जनता विकास करने वाले नेताओं को सुनना चाहती है। बेवजह का कमेंट करने से कोई लाभ नहीं है।

--आईएएनएस

 

 

